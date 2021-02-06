ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

انتشار أمني في العاصمة التونسية وسط دعوات للتظاهر

السبت 06/فبراير/2021 - 01:00 م
انتشار أمني في تونس
انتشار أمني في تونس
Advertisements
قسم الخارجي
أقامت قوات الأمن التونسية، اليوم السبت، طوقا أمنيا على مداخل شارع الحبيب بورقيبه، وذلك وسط العاصمة، مع انتشار دعوات للتظاهر. 

وهدد عدد من المتعطلين عن العمل في تونس من أصحاب الشهادات العليا بتنفيذ عملية انتحار جماعي.

وأفادت قناة "نسمة" التونسية بأن من يهددون بالانتحار من أصحاب الشهادات العليا تتجاوز أعمارهم الـ45 سنة، ويطالبون بوقفة احتجاجية صباح اليوم الاثنين، بساحة القصبة، بالتعجيل في إصدار الأوامر الترتيبية المرتبطة بالقانون المذكور دون إقصاء فئتهم.

وأضافت القناة التونسية التلفزيونية أنه "إذا ما صحت تسريبات بخصوص إقصائهم من الانتداب وفق القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا الذين قضوا فترة بطالة لمدة عشر سنوات أو أكثر".

وفي سياق متصل، نظم محتجون في العاصمة التونسية، يوم السبت الماضي، مسيرة، للمطالبة بإطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة.

وشهد شارع الحبيب بورقيبة مسيرة احتجاجية نظمها مختلف مكونات المجتمع المدني، للمطالبة بالإفراج جميع الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.

وبحسب وسائل إعلام تونسية، رفع المحتجون شعارات تطالب بإسقاط النظام والتنمية والشغل والكرامة الوطنية.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وقفة احتجاجية ضد الإخوان في تونس.. عبير موسى تهاجم اتحاد القرضاوي

برلمانية تونسية تطالب بإقالة وزير أبرم اتفاقات مع القرضاوي

للإفراج عن المعتقلين.. احتجاجات في شارع الحبيب بورقيبة بتونس والأمن يتدخل

خلال الساعات الماضية.. مظاهرات وأعمال شغب بـ 4 دول.. ما الأسباب؟

احتجاجات في العاصمة التونسية وسط تعزيزات أمنية

ضد الإخوان.. هتاف الشعب يريد إسقاط النظام يهز شوارع تونس من جديد.. فيديو

ترشيحاتنا

قرعة كأس مصر.. الأهلي يواجه النصر والزمالك أمام حرس الحدود

قبل مواجهة الأهلي.. رسميا.. قائمة بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية

التصاق شعرها في رأسها.. تصرف غبي يضع فتاة في مأزق| فيديو

نتخلص منها ولا نعرف فوائدها.. استخدامات مذهلة لأكياس الشاي المستعملة

رفض طعون 14 متهما في حريق محطة مصر وتأييد أحكام المشدد

برلمانية تثمن مبادرة الدولة بـ صك عملات للأطباء تقديرا لدورهم | شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من بينها تقوية العظام.. فوائد الفسفور المهمة لصحتك ومصادره

بالأسعار والمواصفات.. الوحش الصغير سوزوكي اسبريسو 2021| صور

مواصفات وأسعار MG 6 موديل 2021 | صور