ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد .. عوض تاج الدين : زيادة إصابات كورونا أفقية وليست رأسية

السبت 06/فبراير/2021 - 01:20 م
عوض التاج الدين
عوض التاج الدين
Advertisements
ياسمين القصاص

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه لم  يتجاوز ذروة الموجة الثانية للفيروس، وحتي أن  الفيروس مازال مستمر والأعداد تظهر باستمرار، بدليل أن حتي اليوم تم رصد 540 حالة من وزارة الصحة فقط، وهذا يكون غير الحالات التى تعالج خارج ايطار الوزارة،  مكملا أنه بالفعل تم الانتهاء من الموجة الأولى ولكن لم تنته الحالات، حيث أن يوجد زيادة فى الحالات بصورة أفقية وليس رأسى، موضحا أن الزيادة الأفقية عبارة عن زيادة الحالات يوميا ومن ثم تبدأ فى التناقص.

وأضاف "تاج الدين" عبر مكالمته الهاتفية ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية "تن"، أن وباء كورونا العالمي الذى يؤثر على مصر، بحتاج إلى المتابعة المستمرة، والارشادات القوية التى يطبقها جميع المواطنين، حتى تكون المساهمة من الجميع فى الحد من الأعداد، منوها إلى يوجد تناقش فى أعداد الحالات، فتكون عدد الحالات التى تعلن عن طريق وزارة الصحة تكون مؤشر للحلة العامة وأعداد الحالات الايجابية التى رصدت بالفعل.

وأشار "مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية"،  إلى أن يوجد تناقص لأعداد حالات كورونا خلال شهر يناير وفبراير، لافتا إلى أن هناك عدد أخر من الحالات التى تعالج خارج إطار وزارة الصحة، سواء فى المنازل أو داخل المؤسسات الطبية الأخري، التى لم ترصد عن طريق وزارة الصحة والسكان، حتي أن يكون العدد الكلي للإصابات فى هذه الحالة يفوق هذا العدد الذ يعلن عن طريق الوزارة.

وأكد عوض تاج الدين، أن أعداد الوفاة لم يتناسب مع أعداد الوفاة المعلنة، وذلك لأن أعداد الوفاة تمثل الوفاة الناتجة عن جميع الاصابات، سواء معلن عنها عن طريق الوزارة أو الحالات التى تم علاجها خارج هذا الإيطار، كما أنه عدد الوفيات لم يمثل حصيلة يوم واحد بل حصة عدة أيام سابقة الالتزام بالإجراءات الوقائية و إجازات نصف العام خففا من حدة الإصابة بكورونا وكثرتها، كما أن وسائل الوقاية تحد من انتقال الفيروس من شخص لآخر.

وأوضح أن المضمون الحقيقي لـ الوقاية من كورونا هو الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ولذلك على الجميع فى هذه الفترة الاستمرار بـ ارتداء الكمامة و عدم التواجد فى أماكن بها عدد كبير من المواطنين و الالتزام بالنظافة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خلط بين الفيروس والأنفلونزا.. مستشار الرئيس: عدد الإصابات المعلنة لا يشمل كل حالات كورونا في مصر.. فيديو

متى تنتهي الموجة الثانية من كورونا في مصر؟.. مستشار الرئيس للصحة يكشف

عوض تاج الدين: توجد حالات كورونا غير مرصودة ولا أحد له مصلحة في إخفائها

10 حقائق عن كورونا في مصر..العدد الحقيقي للإصابات والقوات المسلحة مستعدة لاستقبال 4000 حالة

مستشار الرئيس للصحة: حالات التردد على المستشفيات بسبب كورونا في تزايد

الموجة الثانية من كورونا.. مستشار الرئيس للشئون الصحية: لا توجد قائمة انتظار للحالات الحرجة.. والكوادر الطبية لها أولوية أولى للحصول على اللقاح

ترشيحاتنا

اليوم قطع المياه عن 3 مناطق رئيسية في القاهرة.. تعرف عليها

صفعة جديدة لفساد المحليات.. حيثيات الإدارية العليا في معاقبة مسؤولين أصدرا تراخيص بناء مخالف

أحمد حسن يكشف سبب أزمة بيراميدز وتراجع نتائجه فى الدوري

أحمد أبو هشيمة يستمر في العلاج الطبيعي للغضروف

عاجل.. تعطل سفر بايرن ميونخ إلى قطر لمواجهة الأهلي في مونديال الأندية

التصاق شعرها في رأسها.. تصرف غبي يضع فتاة في مأزق| فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من بينها تقوية العظام.. فوائد الفسفور المهمة لصحتك ومصادره

بالأسعار والمواصفات.. الوحش الصغير سوزوكي اسبريسو 2021| صور

مواصفات وأسعار MG 6 موديل 2021 | صور