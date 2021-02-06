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ديني

حديث القرآن الكريم عن الصدق والصادقين.. موضوع خطبة الجمعة القادمة

السبت 06/فبراير/2021 - 01:41 م
حديث القرآن الكريم
حديث القرآن الكريم عن الصدق والصادقين.. موضوع خطبة الجمعة
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عبد الرحمن محمد
حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة 12/ 2/ 2021م لتكون تحت عنوان : ” حديث القرآن الكريم عن الصدق والصادقين ” ، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الصدق أحد أركان الإيمان ، والكذب أبرز علامات النفاق والمنافقين ، وأن حديث القرآن عن الصدق والصادقين حديث عظيم، هذا الخلق الأصيل الذي يعد أحد أهم علامات الإيمان ، حتى أن بعض العلماء قد ربطوا بين الإيمان والصدق ، فقالوا الإيمان : هو أن تقول الصدق مع ظنك أن الصدق قد يضرك ، وألا تقول الكذب مع ظنك أن الكذب قد ينفعك ، فالصدق أحد أهم ركائز الإيمان ، كما أن الكذب أبرز وأخص صفات النفاق والمنافقين ، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) :” آيَةُ المُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وإذَا وعَدَ أخْلَفَ، وإذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ” .

وتابعت وزارة الأوقاف: نسأل الله العلي القدير أن يُعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

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