شاهد.. منتجات الخزف تزين معرض "ديارنا" بالأقصر بالألوان الفرعونية القديمة

من أجمل المنتجات اليدوية التى شاركت فى معرض "ديارنا" بمدينة الأقصر هى منتجات الخزف بألوانها الطبيعية الجميلة.





ويقول العارض "أحمد حسن" إنه شارك بمنتجات للخزف من المنتجات اليدوية عالية الجودة حيث تم تصنيعها ووضعها فى درجات حرارة عالية حيث يتم استخدامها كأوانى للطبخ فهى آمنة من أى مواد ضارة بالصحة.

وأوضح أن المنتجات فيها منتجات تستخدم للديكور بالمنازل والبعض الآخر فى أوانى مطبخ حيث تشاهد فى المنتجات اللون الأزرق المشهور فى الخزف منذ خمس آلاف سنة حيث كان يقوم بتصنيعه القدماء المصريين واستخدامه كأدوات بالمطبخ وإكسسوارات للزينة.





وقدم "حسن" الشكر لوزارة التضامن التى تقوم بتبنى فكرة مثل هذه المعارض لتعطى فرصة أمام العارضين لتسويق منتجاتهم فى جميع المحافظات.





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وكانت قد شهدت مدينة الأقصر ختام معرض "ديارنا" للمنتجات اليدوية والتراثية للأسر المنتجة، والذى أقيم بساحة مسجد أبو الحجاج ومعبد الأقصر فى أحضان المعالم الأثرية بوسط المدينة السياحية.

والمعرض أقيم تحت رعاية السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ويشارك فيه نحو 95 عارضا من الأسر المنتجة المقيدون بالوزارة ويمثلون عشر محافظات هم« القاهرة- المنوفية- الأقصر- أسوان- قنا- سوهاج- المنيا- الفيوم- شمال سيناء - جنوب سيناء».







و المعرض اقيم علي مساحة 1200 متر أبوابه من العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساء يوميًا، كما يتم توفير الكمامات والمواد المطهرة للزائرين، حرصًا على سلامتهم.





وضم المعرض منتجات تراثية يدوية من الخزف والمفروشات والسجاد والكليم والنحاس والصدف والخيامية والمفروشات والاكسسوارات الحريمي والمنزلي، وكروشيه ولوحات فنية، ومنتجات الألباستر، ومنتجات جلدية، وخوص ومنتجات غذائية، ومنتجات تجميل وعناية بالبشرة، والزي السيناوي ،بالإضافة إلى المنتجات التى تمير محافظات« قنا-سوهاج- أسوان- الأقصر».