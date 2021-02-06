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فن

باللون الأصفر.. نور عمرو دياب تتألق فى أحدث ظهور لها

السبت 06/فبراير/2021 - 02:17 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت نور عمرو دياب صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وظهرت نور دياب في الصورة ببدلة فورمال كلاسيكية باللون الأصفر ، وتسريحة شعر بسيطة. 

ونور دياب هي الابنة الكبرى لـ عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، والتي أهدى والدها عمرو دياب لها أغنية "نور العين".

وتعرضت نور لحملة من التنمر بعد نشر صورة لها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، ولم تعلق على التعليقات التي وجهت لها والتزمت الصمت التام.

بعض التعليقات كانت مسيئة بحقها، وهو ما دفع المتابعين لمهاجمة الأشخاص الذين تنمروا عليها ودافعوا عنها.
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