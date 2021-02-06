الحدث: الشرطة السودانية تعتقل عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع

أفادت قناة "الحدث"، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نقلا عن وسائل إعلام سودانية لم تسمها باعتقال عضو لجنة إزالة التمكين السوداني صلاح مناع، وإحالته إلى نيابة أمن الدولة.





وبحسب صحيفة الانتباه "السودانية" فقد كشفت مصادر مطلعة عن القبض على عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع من مكتبه بلجنة إزالة التمكين.





وأشارت الصحيفة السودانية إلى أن العملية تم تنفيذها بمعرفة قوة تتبع للشرطة الأمنية.





وتعمل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 علي استرداد الأموال العامة حيث تعمل اللجنة على تفكيك بنية التمكين السياسي والأمني والاقتصادي لنظام الثلاثين من يونيو.