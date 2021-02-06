وزير الشباب: القيادة السياسية تدعم الشباب وتعمل على تمكينهم في كافة المجالات

اليوم السبت، فعاليات ورشة عمل نقاشية تحت عنوان "حوار شباب القاهرة الكبرى حول الإستراتيجية الوطنية للشباب والنشء"، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية المصرية للشباب والنشء 2021 -2026 والتي تعدها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المعهد العربي لإعداد القيادات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وصندوق الأمم المتحدة للسكان. افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والدكتور اسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا،





وعُقدت ورشة العمل بفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالقرية الذكية بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، والدكتورة حنان جودة عميد المعهد العربي لإعداد القيادات والمشرف العام على إعداد الإستراتيجية، ومشاركة مجموعة من الشباب والفتيات من محافظات القاهرة الكبرى.





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وتتضمن فعاليات ورشة العمل ثلاث جلسات، الأولي تناقش محور الشباب والمشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال، وتتناول الجلسة الثانية الشباب والصحة واللياقة البدنية وممارسة الرياضة، فيما تدور الجلسة الثالثة حول "الشباب والمواطنة والمشاركة السياسية".





وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أن الشباب المصري هم طاقة متجددة متدفقة لا تنتهي، والقيادة السياسية بالدولة المصرية تقدم للشباب كل الدعم والمؤازرة، وتعمل على تمكينهم في كافة المجالات.





وعول الدكتور أشرف صبحي على التعاون المثمر مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في تحديث استراتيجية وزارة الشباب والرياضة للشباب، وعقد سلسلة من ورش العمل في سياق النقاش المجتمعي مع الشباب من مختلف الجهات والكيانات؛ للتعرف على متطلباتهم واحتياجاتهم، وأرائهم حول مختلف القضايا.





وأوضح أن الدراسات السكانية بمصر تشير أنه حتى عام 2052م ستظل النسبة الأكبر من المجتمع هم الشباب، ومن هنا ينبغي الاهتمام باحتياجاتهم الشباب، والعمل على تحديث استراتيجية الوزارة للشباب والنشء، بالقيام بإجراء استطلاع الآراء، وعقد مقارنات لاستراتيجيات الشباب في مختلف الدول مع تحليل للموقف الراهن.





وطالب وزير الشباب بتحديد مدي زمني بشكل مباشر لتنفيذ كل مستهدفاتتنا التي ستتضمنها الإستراتيجية، وعدم التوقف عند حدود وضع الإستراتيجية فحسب، ولكن يتم تجزئتها، وتوزيع مكونات التنفيذ على الإدارات المركزية بالوزارة لتطبيقها خلال فترة زمنية محددة نحو أفق ورؤية واحدة مستندة على احتياجات الشباب في ضوء متطلباتهم، وبما يخدم الدولة المصرية، مشيرًا أنه يعقب تلك الخطوات التقييم العام لما يتم تن





وأضاف وزير الشباب والرياضة :"نهتم بالكيانات الشبابية، والتعرف على أجندة عملهم، ومستهدفاتهم والمساهمة معهم في تنفيذ برامجهم في إطار من التفاعل، وتحقيق التكامل مع كل مؤسسات المجتمع المعنية بالشباب".





واستعرض الدكتور أشرف صبحي المستهدفات العامة ورؤية ومهام استراتيجية الوزارة على قطاعى الشباب والرياضة، لافتًا ان من مستهدفات قطاع الرياضة التي ركزت على تنفيذها الوزارة أن تكون مصر منصة لاستضافة كبري الأحداث الرياضية ، وإحداث التنمية من خلال الرياضة، وتطوير البنية الأساسية من خلال مجموعة من الخطط والبرامج، مقدمًا الشكر والتقدير لرئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا على التعاون المثمر.





من جانبه، اكد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا إلى اهتمام الدولة المصرية على تطوير العنصر البشري ومنهم الشباب الذين يعدون أمل المستقبل، وأساس التطوير والتنمية للمجتمعات، مشيرًا أن استقطاب طاقات الشباب، وتوظيف قدراتهم ينبغي أن يكون في مقدمة الأولويات كونهم الأقدر على التطوير، مبينًا أن الاهتمام بتنمية قدرات الشباب سينعكس بلا شك على وجود مستقبل أفضل للبلاد.





ووجه رئيس الأكاديمية رسالة إلى الشباب المصري مفادها :"حدد أهدافك، ثق في نفسك وقدراتك وإمكانياتك؛ للوصول إلى ما ترغب ببذل أقصي ما في وسعك وطاقتك من جهد، وفي إطار خدمة مجتمعك".





وقدم الدكتور إسماعيل عبد الغفار درع الأكاديمية لوزير الشباب والرياضة تقديرًا لدوره الملموس في قطاعى الشباب والرياضة، وتهنئته على الإنجاز الذي تحقق في مطلع العام الجاري بالنجاح في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد 2021 ، مما يدل على إرادة الدولة المصرية وقدرتها على النجاح في ظل التحديات الراهنة.