صرف أدوية العزل المنزلى مجانا.. مستشفى رأس البر استقبلت 29432 حالة منذ بدء جائحة كورونا

وأشار مدير المستشفي، إلى انه منذ جانحة كورونا تستقبل المستشفي جميع الحالات وتتعامل معها وفق الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، موضحا ان العمل بالمستشفي على مدار 24 ساعه وقسم الاستقبال يعمل وفق الامكانيات لاستقبال الحالات والتعامل معها.





وأضاف ان الإحصائيات المسجلة داخل المستشفى، توضح أنه تم الكشف على 29 الف 432 حاله عياده خارجيه مجاني، و22 الف 211 حالة عياده خارجيه اقتصادي، و17 الف 101 حاله طوارئ، و4 الاف 621 حاله حجز بالقسم الداخلي، و تم عمل عدد 745 حالة عمليات.





وتابع ،انه تم توفير ادوية العزل المنزلي مجانا مع متابعة الحالات داخل مستشفى رأس البر، وذلك فى إطار جهود مديرية الصحة بدمياط وبإشراف الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.





واشار الى ان الطاقم الطبي من أطباء وتمريض وكذلك الطاقم الاداري بالمستشفي يعمل لخدمة المرضي ويعتبرون مايقومون به رسالة انسانية في ظل ازمة جانحه كورونا التى تمر بها البلاد.









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