في اللحظات الاخيرة .. شاب يهرب من حفل زفافه لسبب غريب

قد تحدث مفاجأه في أى حفل زفاف فتغير من مجرى اليوم، ويتحول من اجمل ذكرى إلى الأتعس في تاريخ العروسين، و يعتمد ذلك على المفاجآت التي قد تحدث في ذلك اليوم.





وفقا لما ورد في صحيفة "ميترو"، فإن شابا بالغا من العمر 25 عاما، هرب من حفل زفافه بعد أن سمع أحد أصدقائه يشكو من الحياة الزوجية، وأن زوجته تراقب كل الحسابات الخاصة به عبر وسائل التواصل .





واختفى العريس قبل الزفاف بلحظات، وسألت العروس عنه كل أصدقائه وأقاربه، إلا أنها لم تجد إجابة واضحة، واتصلت به أكثر من مرة لكنه اغلق هاتفه المحمول.





ظهر العريس بعد انتهاء حفل الزفاف وافساده لذلك اليوم، واعترف للعروس أنه شعر بالخوف والاضطراب من الحياة الزوجية بعد أن سمع معاناة صديقه في الزواج مع زوجته فغادر المكان وأغلق هاتفه.