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رياضة

البنك الأهلي يتقدم بهدف أمام الجونة في الدوري

السبت 06/فبراير/2021 - 03:30 م
البنك الاهلى
البنك الاهلى
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عبدالله هشام
انتهى الشوط الأول من مباراة البنك الأهلي والجونة بتقدم الأول بهدف دون رد في اللقاء المقام حاليا ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء الهدف من ضربة جزاء سددها عاصم صلاح في الدقيقة 37 من عمر اللقاء. 

وبدأ محمد يوسف المدير الفني للبنك المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: محمد دبش - محمد بسيوني - عاصم صلاح - أسامة إبراهيم

الوسط معروف يوسف - استريلا - أمير مدحت - محمد مثناني - محمد حامد

الهجوم: فادي فريد

بينما بدأ الجونة بتشكيل كالتالى: 
حراسة المرمى: احمد عادل 
الدفاع: جوزيف جوناثان - لؤي وائل - زياد الجيوشي - محمد يكن 
الوسط: اسلام عبدالمنعم - نور السيد - سارج اكا - عربي بدر 
الهجوم: عمورى - كريم الطيب 

ويحتل البنك الأهلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط بينما جاء الجونة المركز الثالث برصيد 18 نقطة. 
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