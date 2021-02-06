وصول بيراميدز وطلائع الجيش لـ ملعب الدفاع الجوي استعدادا للمواجهة المرتقبة

وصل فريقا بيراميدز وطلائع الجيش إلى ملعب استاد الدفاع الجوي استعدادًا للمواجهة المرتقبة بينهما في الدوري الممتاز مساء اليوم.
ويحل نادي طلائع الجيش ضيفا على بيراميدز بملعب الدفاع الجوي في إطار الجولة ١٢ من الدوري الممتاز، في الخامسة مساء اليوم.
ويسعى فريق بيراميدز لإيقاف نزيف النقاط في مسابقة الدوري، بتحقيق الفوز على طلائع الجيش في مباراة اليوم، والعودة إلى المسار الصحيح.
ولم يتذوق بيراميدز طعم الفوز آخر 4 مباريات بمسابقة الدوري الممتاز، حيث تعادل أمام سموحة والأهلي والإسماعيلي، وخسر أمام إنبي.
ويفقد بيراميدز لخدمات رمضان صبحي وعبدالله السعيد وأحمد فتحي في مباراة اليوم، بسبب الإصابة.
في المقابل يطمح طلائع الجيش في مواصلة نتائجه الإيجابية أمام بيراميدز، للابتعاد تماما عن مراكز الهبوط.
وحصد طلائع الجيش 7 نقاط من آخر 3 مباريات في مسابقة الدوري، حيث فاز على الإنتاج الحربي والبنك الأهلي، وتعادل مع المقاولون العرب.
ويحتل بيراميدز المركز السادس برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز الـ 11 بـ 11 نقطة.