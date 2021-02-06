وصول بيراميدز وطلائع الجيش لـ ملعب الدفاع الجوي استعدادا للمواجهة المرتقبة

وصل فريقا بيراميدز وطلائع الجيش إلى ملعب استاد الدفاع الجوي استعدادًا للمواجهة المرتقبة بينهما في الدوري الممتاز مساء اليوم.





ويحل نادي طلائع الجيش ضيفا على بيراميدز بملعب الدفاع الجوي في إطار الجولة ١٢ من الدوري الممتاز، في الخامسة مساء اليوم.



