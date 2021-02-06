أخبار الرياضة| انتهاء أزمة طائرة بايرن ميونخ.. وموسيماني يجهز مفاجأة لجماهير الأهلي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:
أعلن نادي بايرن ميونخ انتهاء أزمة سفر الفريق إلى الدوحة، لخوض بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها قطر في الفترة من 4 فبراير حتى 11 من الشهر الجاري.
أكد المصري خالد علي، المنسق العام لنادي صن داونز الجنوب أفريقي، أن "بيتسو موسيماني"، المدير الفني لفريق الأهلي يجهز مفاجأة أمام بايرن ميونخ، في المباراة المقرر إقامتها بعد غدٍ، الإثنين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، من بطولة كأس العالم للأندية.
يلتقي الأهلي بطل إفريقيا، مع بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا، بعد غدٍ الإثنين، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2021.
أسفرت قرعة كأس دور الـ 32 من كأس مصر عن مواجهة متوسطة للزمالك وسهلة نسبيا للنادي الأهلي.
ينتظر نادي ريال مدريد الإسباني، حسم مصير المهاجم الفرنسي كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان، خلال الموسم المقبل.
أصدر المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة تعليماته إلى عصام عبدالفتاح المشرف على تقنية الفيديو بعدم الحديث عن ملف ال var فى وسائل الإعلام.
ضرب فيروس كورونا نادي بيراميدز بقوة، حيث أصيب قرابة 10 نجوم من الفريق السماوى، الأمر الذى جعل المدير الفنى اروا بارينا يخرجهم من حساباته تماما فى موقعة طلائع الجيش المقرر إقامتها اليوم السبت.