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رياضة

بايرن ميونخ يعلن انتهاء أزمة سفر الفريق إلى قطر لمواجهة الأهلي

السبت 06/فبراير/2021 - 10:52 ص
فريق بايرن ميونخ
فريق بايرن ميونخ
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محمد السعيد
أعلن نادي بايرن ميونخ انتهاء أزمة سفر الفريق إلى الدوحة، لخوض بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها قطر في الفترة من 4 فبراير حتى 11 من الشهر الجاري.
وكتب الحساب الرسمي لنادي بايرن ميونخ على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:" بعد رفض السماح لإقلاع الطائرة من برلين، والتوقف في ميونخ لاستبدال طاقم الطائرة، نحن على وشك السفر إلى الدوحة".

كان نادي بايرن ميونخ أعلن منذ قليل، تعطل سفر الفريق إلى قطر لأكثر من 7 ساعات، بسبب رفض إقلاع الطائرة.

يذكر أن بايرن ميونخ سيواجه الأهلي الاثنين المقبل، في الدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم للأندية.

وتقام بطولة كأس للأندية بمشاركة "الدحيل القطري" بطل دوري البلد المستضيف للبطولة"، بايرن ميونخ الألماني "بطل دوري أبطال أوروبا"، الأهلي المصري "بطل دوري أبطال أفريقيا"، بالميراس البرازيلي "بطل كأس ليبرتادوريس"، أولسان هيونادي "بطل دوري أبطال آسيا"، تيجريس أونال "بطل الكونكاف".
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