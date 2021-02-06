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تعليم

إذا كنت من راغبي الدراسة في قبرص.. تعرف على كيفية التسجيل

السبت 06/فبراير/2021 - 03:53 م
صدى البلد
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نهلة الشربيني
أعلنت الإدارة العامة للبعثات عن إفادة سفارة جمهورية مصر العربية فى نيقوسيا، بأن جامعة قبرص تقدم (10) منح دراسية للمرحلة الجامعيه الاولى تشمل تحمل نسبة 50% من الرسوم الدراسية الجامعية باللغة اليونانية باستثناء كلية الطب لعام 2021.

بيانات المنحة:
وأوضحت الإدارة، أن تخصص هذه المنح لمواطنى الدول خارج الاتحاد الأوربى، بينما مدة الدراسة بالجامعة (4) سنوات بمعدل (8 فصول دراسية) سوف يتم إنهاء المنحة الدراسية الخاصة به/ بها ولن يتم تقديم أى مساهمة إضافية من أجل إكمال دراسته.

وأشارت إلى أنه يتعين على الحاصلين على هذه المنح الدراسية الالتحاق أولًا بدورات اللغة اليونانية لمدة عام فى مدرسة اللغة اليونانية التابعة لجامعة قبرص (على نفقتهم الخاصة) من أجل الحصول على شهادة إتقان اللغة اليونانية (مستوى B2) قبل الشروع فى الدراسة الجامعية الخاصة بهم.

بينما لمزيد من المعلومات فيما يتعلق بمتطلبات وشروط الالتحاق يمكن الرجوع للموقع الإلكترونى التالى.

ولمزيد من التفاصيل بشأن عملية تقديم الطلبات يمكن التواصل مع ادارة شئون الدراسات الجامعيه ورعاية الطلبه  على 35722894021+ أو الإيميل التالى: [email protected]، وذلك علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أيه نفقات عن هذه المنح.
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