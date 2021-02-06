ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

فتاة سقارة.. سلمى الشيمي تخطف الأنظار بفستان مكشوف فوق الركبة.. شاهد

السبت 06/فبراير/2021 - 04:54 م
سلمي الشيمي
سلمي الشيمي
Advertisements
محمد بدران

شاركت الموديل سلمى الشيمي، صاحبة جلسة التصوير المثيرة، التي عُرفت إعلاميًا بـ "فتاة سقارة"، متابعيها جلسة تصوير جديدة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهرت سلمى الشيمي وهي ترتدي فستانا قصيرا فوق الركبة مكشوف الصدر باللون الأسود ، وهو ما أبرز من رقتها واناقتها.


وتركت سلمى الشيمي خصلات منسدلة عبر اكتافها بطريقة انسيابية ناعمة ، وهو ما أبرز من تناسب مع تفاصيل إطلالتها، واختارت بعض اللمسات الناعمة والمميزة من المكياج، فقد اختارت الآي لاينر والماسكرا لتبرز من جمال عينيها، ومع وضع اللون البني كأحمر شفاه.

يُذكر أن الموديل سلمى الشيمى لمع نجمها في فضاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في جلسة تصوير بزي فرعوني بمنطقة أهرامات سقارة أثير حولها ضجة إعلامية كبرى ما بين مؤيد ومعارض لها ولأدائها كموديل.

سلمى الشيمي موديل مصرية في العشرينات من عمرها، تخرجت في كلية التمريض في 2018 لكنها تحلم بأن تصبح عارضة أزياء، ومن خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها صورا مثيرة للجدل، بل نشرت سابقًا جلسة تصوير الموز التي عرضتها للهجوم والنقد أيضًا.

تعمل سلمى الشيمي موديل وتروج لبعض الماركات للملابس النسائية، وتبحث عن الشهرة بأي طريقة، فحسابها على إنستجرام وفيسبوك مليء بالصور الجريئة والمثيرة للجدل.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

خريجة تمريض تبحث عن الشهرة.. القصة الكاملة لـ سلمى الشيمي فتاة الزي الفرعوني

بـ كاش مايوه.. سلمى الشيمي تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

بملابس جذابة .. سلمى الشيمي تخطف الأنظار بصحبة حسن شاكوش

"فتاة سقارة" تثير الجدل مجددا بجلسة تصوير على شاطئ البحر.. فيديو

بفستان أسود.. جلسة تصوير جديدة لـ سلمي الشيمي تبرز أنوثتها

بفتحة على الساق.. سلمى الشيمي تستعرض أنوثتها بفستان جذاب.. شاهد

ترشيحاتنا

اعتزلت مرتين وحجت 7 مرات وأدت 27 عمرة.. معلومات لا تعرفها عن نجمة الإغراء ناهد يسري

100 ألف جنيه لكل لاعب بـ الأهلي بعد عبور الدحيل القطري

مفاجأة جديدة.. أعشاب تقلل وفيات فيروس كورونا

برلمانية تثمن مبادرة الدولة بـ صك عملات للأطباء تقديرا لدورهم | شاهد

بـ ماكياج خوخي.. ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها على إنستجرام

صدمة فى الزمالك.. غياب اشرف بن شرقى عن مباراة الاتحاد السكندري غدا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجزر.. ثروة من مضادات الأكسدة

بإطلالة مختلفة.. ريهام أيمن تبهر متابعيها في أحدث ظهور

بإطلالة جريئة.. زوجة كريم فهمي تتألق في عيد ميلادها