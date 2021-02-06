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حوادث

بينهم عروسان.. مصرع 11 شخصا فى حادث تصادم على طريق الكريمات

السبت 06/فبراير/2021 - 05:41 م
حادث - ارشيفية
حادث - ارشيفية
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ايمن رياض
شهد طريق الكريمات ببني سويف حادثا مروريا أسفر عن مصرع 11 شخصا بينهم عروسان قبل حفل زفافهما بـ 24 ساعة، فيما نجا من الحادث 3 أشخاص بينهم طفلان بأعجوبة.

تلقت قوات الأمن المكلفة بخدمة الطريق إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق الكريمات ببني سويف 

انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث وتبين مصرع 11 شخصا بينهم عريس وعروسة وجميعهم مقيمون بمركز ديرمواس، بينما أنقذت العناية الإلهية طفلين

تم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وتم نقل الجثث للمستشفى  وتحت تصرف النيابة، وتمت إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.

وكشفت التحريات الأوليه للحادث  إن من بين المتوفين العريس علاء. م والعروس شروق. م. ع  وخال العروس هشام. ف وزوجته واولادة وجميعهم من مركز ديرمواس جنوب المنيا. 

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