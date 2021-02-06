تجديد حبس الأب والممرض في واقعة ختان فتاة القناطر

أمر قاضي المعارضات بمحكمة القناطر الجزئية بتجديد حبس صاحب محل وممرض بالمعاش 15 يوما على ذمة التحقيق، في واقعة ختان ابنة الأول على يد الثاني بمدينة القناطر الخيرية









وأسفرت الواقعة عن إصابة الفتاة المجني عليها بنزيف ليتم تحويلها إلى المستشفى حيث جرى إنقاذها وضبط الأب والممرض المتهمين وبعرضهما على النيابة العامة أمرت بحبسهما 4 أيام ليصدر قرار جديد من قاضي المعارضات اليوم بتمديد حبسهما لمدة 15 يومًا.





وكشفت أوراق الواقعة أنها تمت في منزل والد الفتاة وبموافقته وأنه هو من قام باستدعاء الممرض لإجراء الختان لابنته اقتناعا منه أنها بلغت السن المناسب للخضوع لعملية الختان.





وكان تبلغ لمركز شرطة القناطر الخيرية من مستشفى قليوب العام بلاغا بوصول المدعوة ن. أ. س. 14 سنة طالبة مصابة بنزيف مهبلي متوسط، وتم حجزها لتلقي العلاج اللازم.





وبالفحص وسؤال والد المصابة أ. س. ع. 44 سنة، صاحب محل أسماك قرر قيامه باستدعاء المدعو " م. س. أ. "62 سنة، ممرض بالمعاش، إلى منزله لإجراء عملية ختان لابنته وأثناء ذلك حدثت مضاعفات طبية أدت إلى إصابتها بنزيف، وتم نقلها للمستشفى.





من ناحية اخرى كثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض حادث العثور على جثة شخص بالعقد الرابع من العمر ملقاة داخل مصرف بدائرة مركز الخانكة.





حيث تلقي اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية إخطارا من العقيد محمد عبدالسلام مأمور مركز شرطة الخانكة بالعثور على جثة شخص متوفى دائرة المركز.





وعلى الفور انتقل المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة وتبين أن الجثة ملقاة داخل مصرف بحي الكويتي دائرة المركز لشخص بالعقد الرابع من العمر.





تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة فامر المستشار أحمد البوشي رئيس نيابة الخانكة بالتحفظ على الجثة وتوقيع الكشف الطبى عليها لمعرفة سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.





كما تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض العثور علي جثة خفير خصوصي مقتولا داخل مخزن أخشاب بقليوب حيث تبين أن وراء الجريمة نجار مسلح بقصد السرقة ليستولي علي 500 جنيه كانت مع المجني عليه والهاتف المحمول الخاص به، ليهرب لقرية إقامته بتلا في محافظة المنوفية.





تلقي مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد شريف الدخاخني مأمور مركز قليوب بتلقية بلاغا من مالك مخزن أخشاب 38 سنة باكتشافه مقتل الخفير الخصوصى لمخزنه 55 سنة.





وتشكل فريق بحث قاده اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى تحديد مرتكب الواقعة حيث تبين انه نجار مسلح 55 سنة مقيم بتلا في المنوفية ، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف بارتكابه الواقعة.