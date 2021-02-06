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برلمان

«تاريخنا التشريعي.. نظرة في تشريعات حكومات الوفد 1924 -1952»..كتاب جديد للنائب خالد قنديل عضو مجلس الشيوخ

السبت 06/فبراير/2021 - 06:04 م
الدكتور خالد قنديل
الدكتور خالد قنديل عضو مجلس الشيوخ نائب رئيس حزب الوفد
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معتز الخصوصى
نظم عصر اليوم السبت، الدكتور خالد قنديل عضو مجلس الشيوخ نائب رئيس حزب الوفد، حفل توقيع كتابه الجديد والذي حمل عنوان «تاريخنا التشريعي.. نظرة في تشريعات حكومات الوفد 1924 -1952»، والصادر حديثًا، وذلك بمقر حزب الوفد بالدقي.

حضر الندوة نخبة من الشخصيات العامة والسياسيين وقيادات حزب الوفد، أبرزهم  الوفد،  فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب، والنائب عبدالعليم داوود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وعضو الهيئة العليا، وطاق تهامي عضو مجلس الشيوخ، والمهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ود. عبدالسند يمامة عضو العيئة العليا للوفد، وحسين منصور عضو الهيئة العليا للحزب، ومحمود سيف النصر عضو العيئة العليا للحزب.

وجاء على الغلاف الخلفي للكتاب أنَّه «منذ بداية انطلاقه في الحياة السياسية المصرية، بواكير القرن الماضي، وحزب الوفد يمثل عبر تاريخه الذي يمتد اليوم لأكثر من مائة عام، جزءا أساسيًا من البناء الديمقراطي في مصر، ويؤكّد كل يوم وعلى امتداد مسيرته في قلب الحياة السياسية أنَّه عمود الخيمة لأي بناء ديمقراطي قويم، ويحفل السجل التاريخي للوفد بالعديد من التشريعات التي كان لها أثرها الفارق في مناحي الحياة المختلفة للمصريين، وربما تكفي قراءة مدققة لما أنجزته وزارات حزب الوفد على مر التاريخ، للدلالة على ما قدمه للوطن من خدمات جليلة.

وعبر د. خالد قنديل، عن فخره بالتواجد في حزب الوفد، قائلًا: " أن بيت الأمة ظل منذ انطلاقه في الحياة السياسية جزءا أساسيا من البناء الديمقراطي لمصر.

وأضاف أن الزعيم سعد زغلول أسس حزب الوفد ليدافع عن قضية مصر بعد الحرب العالمية، وضم أسماء كبيرة مثل مكرم عبيد وعلي باشا فهمي، وظل على مدار السنين "عمود الخيمة" لمصر، مؤكدا  أن الحزب ينحاز في مواقفه إلى وطنه وأبناء هذا الوطن، وهو ما يدل على ذلك سجله الكافل بالتشريعات على مدار حكوماته، أبرزها مجانية التعليم التي طبقها د. طه حسين والذي رأى أن التعليم كالماء والهواء للإنسان.

ولفت قنديل إلى أن حزب الوفد ألغى المحاكم المختلطة التي كانت إحدى امتيازات الإنجليز، وكذا تخفيض الضرائب على المصريين، وإنشاء النقابات العمالية، وتحديد ساعات العمل، وترتيب المعاشات والمكافآت والإجازات للعمال والموظفين، موضحًا أن في عهد حكومات الوفد صدر أول قانون للعمل وتحديد ساعات العمل وقانون للباعة الجائلين.
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