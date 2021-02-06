عميد كلية الطب بجامعة حلوان: تراجع ملحوظ فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا

أكد الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب بجامعة حلوان، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا المتواجدة فى المستشفى قليلة وأن المستشفى شهدت تراجعا ملحوظا في أعداد الإصابة بفيروس كورونا .





وأوضح الدكتور ممدوح مهدي أن هذا لا يعني أن نتساهل فى تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية وان وعي الشعب فى الالتزام بتطبيق هذه الإجراءات الاحترازية قد ساهم بشكل كبير فى إنخفاض معدل حالات الإصابة .







