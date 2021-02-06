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تعليم

عميد كلية الطب بجامعة حلوان: تراجع ملحوظ فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا

السبت 06/فبراير/2021 - 06:20 م
كورونا
كورونا
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إسلام خالد
أكد الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب بجامعة حلوان، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا المتواجدة فى المستشفى قليلة وأن المستشفى شهدت تراجعا ملحوظا في أعداد الإصابة بفيروس كورونا .

وأوضح الدكتور ممدوح مهدي أن هذا لا يعني أن نتساهل فى تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية وان وعي الشعب فى الالتزام بتطبيق هذه الإجراءات الاحترازية قد ساهم بشكل كبير فى إنخفاض معدل حالات الإصابة .


وأضاف الدكتور وائل عمر المدير التنفيذي للمستشفيات أن أعداد الإصابات بدأت في الانخفاض التدريجي و دروة الموجة قد قلت و لكن لابد من الاستمرار في الإجراءات الاحترازية واهمها ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتجنب التجمعات بالأماكن المغلقة وغسيل الأيدي باستمرار.
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