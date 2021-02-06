من 60 لـ 350 جنيها.. أحمد موسى يكشف قيمة رسوم تطوير منظومة النقل الذكي في مصر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجلس النواب سيناقش تعديلات على قانون المرور، مضيفا:" مصر تطبق منظومة جديدة للنقل الذكي".





واضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي في تعديلات قانون المرور تبدأ من 60 جنيها وتصل لـ 350 جنيها وفق نوع السيارة".





وتابع الإعلامي أحمد موسى :" هناك تطوير كبير في منظومة النقل في مصر على كافة المحاور"، مضيفا:" اناشد بحذف بند رسوم تطوير منظومة النقل الذكي من علي سيارات تحت الطلب ونقل الموتى".





واضاف موسى: "لجنة الأمن والدفاع القومي والخطة والموازنة بحثت تعديلات قانون المرور في مصر"، مضيفا: "وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام أمر في غاية الأهمية ويعتبر الملصق الإلكتروني أمنا وأمانا للجميع".