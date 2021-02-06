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من 60 لـ 350 جنيها.. أحمد موسى يكشف قيمة رسوم تطوير منظومة النقل الذكي في مصر

السبت 06/فبراير/2021 - 07:37 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجلس النواب  سيناقش تعديلات على قانون المرور،  مضيفا:" مصر تطبق منظومة جديدة للنقل الذكي".

واضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  رسوم إنشاء  وتطوير منظومة النقل الذكي في تعديلات قانون المرور تبدأ من 60 جنيها  وتصل لـ 350 جنيها وفق نوع السيارة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  هناك تطوير كبير في منظومة النقل في مصر على كافة المحاور"، مضيفا:"  اناشد بحذف بند رسوم تطوير منظومة النقل الذكي من علي سيارات تحت الطلب ونقل الموتى".

واضاف موسى: "لجنة الأمن والدفاع القومي  والخطة والموازنة بحثت تعديلات قانون المرور في مصر"، مضيفا: "وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام أمر في غاية الأهمية ويعتبر الملصق الإلكتروني أمنا وأمانا للجميع".
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