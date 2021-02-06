نشأت الديهي يحذر وزير الري الإثيوبي: من يلعب مع مصر بالنار سيحترق بها

حذر الإعلامي نشأت الديهي،من تصريحات وزير الري والمياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي، الاخيرة مع قناة الجزيرة الأرهابية.



وأكد الديهى خلال تقديمه، برنامج "بالورقة والقلم" عبر قناة "تن" أن وزير الرى الأثيوبى، اتهم مصر فى تصريحاته الأخيرة بتعطيلها مفاوضات سد النهضة.



وأشار الديهى، إلى أن القيادة والإعلام فى أثيوبيا يحملان العداء الشديد تجاه مصر، معقبا": من يلعب بالنار مع مصر سيحترق بها".



وأكد الديهى، أن تصريحات وزير الري والمياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي، غير مفهومه وتحتاج إلى قاموس لترجمتها، مشيرا إلى أنها تؤدى إلى ارباك المشهد.

