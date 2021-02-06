عودة السياحة.. أول رحلة طيران قادمة من ألمانيا تصل الغردقة

استقبل مطار الغردقة الدولي، مساء اليوم السبت، أول رحلة طيران قادمة من أحد المطارات الألمانية منذ جائحة فيروس كورونا المستجد، تقل علي متنها 165 راكباً، حيث استقبلت ادارة العلاقات العامة بالمطار بالتنسيق مع الشركة الوكيلة لرحلة الطيران الركاب بالورود والشوكولاتة وأعلام مصر وألمانيا، ترحيبا بهم في مصر .

كما استقبل مطار الغردقة الدولي، الطائرة بمدافع المياه كترحيب بها وذلك كعرف دولي متبع مع رحلات الطيران التي توصل المطارات لأول مرة او بعد انقطاع، حيث عبر السياح الألمان عن سعادتهم فور وصولهم لمطار الغردقة بعد انقطاع دام لأكثر من 11 شهرًا.

من جانبها قامت إدارة الحجر الصحي بمطار الغردقة بإشراف الدكتور كريم هشام، بفحص الركاب القادمين الذين لا يحملون شهادة الـ PCR وتم أخذ مسحة منهم في المكان المخصص لذلك.

وقال الخبير السياحى عصام على إن الشركة بصدد تشغيل رحله أسبوعية خلال شهر فبراير ومتوقع زيادتها في مارس المقبل، وأن الرحلة وصلت من مطاري هامبورج وفرانكفورت في المانيا وأقلت علي متنها 165 راكبًا، حيث تعد تلك الرحلة بداية جيدة لعودة السياحة الالمانية الي الغردقة بعد توقفها لفترة طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتابع: ستصل أسبوعيا رحلة واحدة من المانيا للغردقة طوال شهر فبراير ومن المقرر الزيادة خلال الشهور القادمة، وسيتم استقبال الركاب فور وصولهم الغردقة بالحلوي والورود وتنظيم احتفالية لهم في المطار .

وقدّم الشكر لقيادات مطار الغردقة الدولي علي رأسهم اللواء نبيل الملاح مدير المطار، وكذلك إدارات العلاقات العامة والجوازات وأمن الموانئ علي التنسيق واستقبال الرحلة الاولي من المانيا .