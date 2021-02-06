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وزير المالية يكشف نسبة علاوات الموظفين وأصحاب المعاشات.. فيديو

السبت 06/فبراير/2021 - 09:43 م
وزير المالية
وزير المالية
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، ارتفاع أسعار السلع له العديد من الأسباب حدوث خلل بين العرض والطلب وتغلبنا على هذه الازمة بأننا قمنا بزيادة السلع المعروضة التي كان يحتاجها المواطن مؤكدا ان استقرار سعر العملة أدى إلى توافر الأسعار وتقليل التضخم حتي وصل الي 5%  .

وأضاف معيط خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه "دى ام سى" ، اننا بدأنا موازنة العام الجاري بالعمل على زيادة المرتبات وتحسين ظروف المعيشة للمواطن لافتا الى اننا قمنا بضح 66 مليار جنيه زيادات المعاشات.

واوضح معيط ، اننا قمنا بزيادة المعاشات بقيمة 14% مؤكدا أن مرتبات العاملين في الدولة تم زيادتها بنسبة 7% بحد أدنى 75 للمخاطبين بالخدمة المدنية و12 % بحد أدني 75 للغير مخاطبين بالخدمة المدنية إضافة إلى مبلغ إضافي مقطع يتراوح بين 150 جنية حتي 275 حسب الدرجات الوظيفية.

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