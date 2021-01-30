محمد معيط: الرئيس راهن على الشعب فى الإصلاح الاقتصادى.. زودنا المرتبات 100%..السياحة خسرت 14 مليار دولار بسبب كورونا





وتحدث وزير المالية، عن النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وتأثيره على معدلات النمو، إضافة إلى مشروع تطوير الريف المصرى، وحجم الدين الداخلى والخارجى على الدولة، وكذا تأثير حائجة كورونا، وإلى إبرز التصريحات:





قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه لولا بدء تنفيذ برنامج "الإصلاح الاقتصادي" كانت الدولة ستعاني في قطاعات عديدة، معقبا: "فى أزمة زى كورونا كان مش هنلاقى رغيف العيش ولا أنابيب البوتجاز ولا كهربا ولا عملة صعبة".





قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدولة المصرية لم تتأثر بأزمة كورونا بسبب قوة الاقتصاد، معقبا:" كل احتياجات المواطن متوفرة فى الأسواق".





قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اقتحم ملف الإصلاح الاقتصادى واتخذ القرار رغم صعوبته، معقبا:" راهن على الشعب".







قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اقتحم ملف الاصلاح الاقتصادى واتخذ القرار رغم صعوبته، معقبا:" راهن على الشعب".

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الزيادة السكانية، تؤثر بشكل كبير على معدلات النمو الاقتصادى.





قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الإصلاح الاقتصادى حل العديد من المشاكل منها جذب المستثمرين الأجانب، معقبا: "المستثمرون الأجانب إزاى كانوا يضخون استثمارات وفيه العديد من المشاكل".ط





قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مشروع تطوير الريف المصري ، سينفذ بقيمة 500 مليار جنيه، حيث أن ما يحتاجه المشروع سيتم إنتاجه في المصانع المصرية.





حل الدكتور محمد معيط وزير المالية ضيفا على برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الاعلامى مصطفى بكرى.