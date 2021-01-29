محمد معيط: المرتبات زادت 100% خلال 5 سنوات.. فيديو





أضاف معيط خلال حوار مع برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم مصطفى بكرى، أنه منذ تطبيق قانون الخدمة المدنية في 2015/ 2016، حتى اليوم المرتبات زادت 100%.





وأشار وزير المالية، إلى أن آخر سنتين استطاعت الحكومة السيطرة على الأسعار، معقبا:"فيه فرق انك بتعانى وانت بتبنى وانك تعاني وانت مش بتعمل حاجة".





وكشف وزير المالية، أنه قبل الإصلاح الاقتصادى الدولار كانت يساوى 22 جنيه، وقبل أزمة كورونا،معقبا:" قبل كورونا مباشرة مصر كانت الثانى عالميا فى تحسن قيمة العملة".





ولفت محمد معيط إلى أن الجنيه ترمومتر الحالة الاقتصادية، معقبا:" النمو الاقتصادى وصل لـ 5.8% قبل كورونا".





قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اقتحم ملف الاصلاح الاقتصادى واتخذ القرار رغم صعوبته، معقبا:" راهن على الشعب".