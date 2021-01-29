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محمد معيط: المرتبات زادت 100% خلال 5 سنوات.. فيديو

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:59 م
صدى البلد
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أسامة علي
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اقتحم ملف الاصلاح الاقتصادى واتخذ القرار رغم صعوبته، معقبا:" راهن على الشعب".

أضاف معيط خلال حوار مع برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم مصطفى بكرى، أنه منذ تطبيق قانون الخدمة المدنية في 2015/ 2016، حتى اليوم المرتبات زادت 100%.

وأشار وزير المالية، إلى أن آخر سنتين استطاعت الحكومة السيطرة على الأسعار، معقبا:"فيه فرق انك بتعانى وانت بتبنى وانك تعاني وانت مش بتعمل حاجة".

وكشف وزير المالية، أنه قبل الإصلاح الاقتصادى الدولار كانت يساوى 22 جنيه، وقبل أزمة كورونا،معقبا:" قبل كورونا مباشرة مصر كانت الثانى عالميا فى تحسن قيمة العملة".

ولفت محمد معيط إلى أن الجنيه ترمومتر الحالة الاقتصادية، معقبا:" النمو الاقتصادى وصل لـ  5.8% قبل كورونا".

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