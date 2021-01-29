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وزير المالية: مصر الثاني عالميا في تحسن قيمة العملة «الجنيه» .. فيديو

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:04 م
محمد معيط
محمد معيط
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أسامة علي
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اقتحم ملف الإصلاح الاقتصادى واتخذ القرار رغم صعوبته، معقبا:" راهن على الشعب".

وأضاف معيط خلال حوار مع برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم مصطفى بكرى، أنه منذ تطبيق قانون الخدمة المدنية في 2015/ 2016، حتى اليوم المرتبات زادت بنسبة 100%.

وأشار وزير المالية، إلى أن آخر سنتين استطاعت الحكومة السيطرة على الأسعار، معقبا:"فيه فرق انك بتعانى وانت بتبنى وأنك تعاني وانت مش بتعمل حاجة".

وكشف وزير المالية، أنه قبل الإصلاح الاقتصادى الدولار كان يساوى 22 جنيه، وقبل أزمة كورونا،معقبا:" قبل كورونا مباشرة مصر كان الثانى عالميا فى تحسن قيمة العملة".

ولفت محمد معيط إلى أن الجنيه ترمومتر الحالة الاقتصادية، معقبا:" النمو الاقتصادى وصل لـ  5.8% قبل كورونا".

 






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