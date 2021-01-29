الزيادة السكانية أزمة.. معيط: محتاجين نمو اقتصادي 8% عشان نشعر بتحسن





وأضاف معيط خلال حوار مع برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم مصطفى بكرى، أن النمو الاقتصادى فى مصر قبل أزمة كورونا وصل لـ 5.8.





ونوه معيط، بأن الزيادة السكانية لا تتناسب مع النمو الأقتصادية وتجعل المواطن لا يشعر بما تحققه الدولة على المستوى الاقتصادى.





وأشار وزير المالية، إلى أن نسبة الزيادة السكانية بلغت 2.5%،، معقبا:"عشان الناس تحس بالتحسن لازم يكون معدل النمو من 7 لـ 8%".





وكان محمد معيط، قال إنه "لولا بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ لكانت الدولة ستعاني في قطاعات عديدة"، معقبا: "فى أزمة زى كورونا كان مش هنلاقى رغيف العيش ولا أنابيب البوتاجاز ولا كهربا ولا عملة صعبة".





وأضاف معيط أنه بفضل الإصلاح الاقتصادي حققت الدولة المصرية، المركز الثاني عالميا بالنسبة للنمو الاقتصادي في ظل جائحة كورونا.







وأكد وزير المالية، أن الإصلاح الاقتصادي حل العديد من المشاكل المزمنة التى كانت تعانى منها الدولة المصرية.





أوضح معيط، أن جائحة فيروس كورونا تسببت فى فقدان مصر 14 مليار دولار دخل الدولة من السياحة.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الزيادة السكانية، تؤثر بشكل كبير على معدلات النمو الاقتصادى.