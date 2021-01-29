ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الزيادة السكانية أزمة.. معيط: محتاجين نمو اقتصادي 8% عشان نشعر بتحسن

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:14 م
محمد معيط
محمد معيط
Advertisements
أسامة علي
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الزيادة السكانية، تؤثر بشكل كبير على معدلات النمو الاقتصادى.

وأضاف معيط خلال حوار مع برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم مصطفى بكرى، أن النمو الاقتصادى فى مصر قبل أزمة كورونا وصل لـ 5.8.

ونوه معيط، بأن الزيادة السكانية لا تتناسب مع النمو الأقتصادية وتجعل المواطن لا يشعر بما تحققه الدولة على المستوى الاقتصادى.

وأشار وزير المالية، إلى أن نسبة الزيادة السكانية بلغت 2.5%،، معقبا:"عشان الناس تحس بالتحسن لازم يكون معدل النمو من 7 لـ 8%".

وكان محمد معيط، قال إنه "لولا بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ لكانت الدولة ستعاني في قطاعات عديدة"، معقبا: "فى أزمة زى كورونا كان مش هنلاقى رغيف العيش ولا أنابيب البوتاجاز ولا كهربا ولا عملة صعبة".

وأضاف معيط أنه بفضل الإصلاح الاقتصادي حققت الدولة المصرية، المركز الثاني عالميا بالنسبة للنمو الاقتصادي في ظل جائحة كورونا.

وأكد وزير المالية، أن الإصلاح الاقتصادي حل العديد من المشاكل المزمنة التى كانت تعانى منها الدولة المصرية. 

أوضح معيط، أن جائحة فيروس كورونا تسببت فى فقدان مصر 14 مليار دولار دخل الدولة من السياحة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

برلماني: التقارير الإيجابية من البنك الدولى تؤكد نجاح مسيرة الإصلاح الاقتصادى

محمد معيط : العملة المصرية متماسكة.. وهذا يدل على أن الاقتصاد بخير .. فيديو

الاقتصاد بخير.. وزير المالية: العملة المصرية متماسكة.. مصر حققت ثاني أفضل معدل نمو في العالم .. واستلام دفعة جديدة هذا الشهر من صندوق النقد بـ 1.6 مليار دولار

خبير: الزيادة السكانية المستمرة تلتهم النمو الاقتصادي.. فيديو

فخري الفقي: منظومة السلع التموينية في ظل كورونا تحتاج لحوار مجتمعي

وزير المالية: فقدنا 200 مليار جنيه من إيراداتنا وبدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة 17 يناير

ترشيحاتنا

رسميا.. إيقاف إبراهيموفيتش ولوكاكو بسبب خناقة ديربي الغضب

من 40 لـ 50 جنيها .. حقيقة تأثير كورونا على أسعار الثوم

بعد وفاته.. معلومات لا تعرفها عن الراحل محمد الصغير وعلاقته بنجوم الفن

محمد معيط: المرتبات زادت 100% خلال 5 سنوات.. فيديو

كاميرا مراقبة وثقت الحادث.. قائد سيارة يطيح بسيدة خمسينية أرضًا ويهرب.. شاهد

رامي ربيعة: لم أرفض السفر مع الأهلي للمونديال.. ولست لاعبا صغيرا لأستبعد هكذا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات فيفي عبده

نشرة المرأة والصحة| 10 معلومات عن خبير التجميل محمد الصغير.. سر عدم إصابة البعض بـ كورونا

بإطلالة كاجوال.. زوجة عماد متعب تتألق برفقة بناتها من الأهرامات