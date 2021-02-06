بينهم طفلان .. إصابة 5 أشخاص في حريق منزل بالإسماعيلية

أصيب 5 أشخاص بحروق متنوعة في حريق بقرية الابطال ابو خوصة بالقنطرة غرب بالإسماعيلية .

وكشفت مصادر طبية، تنوع إصابات المصابين بين حريق من الدرجة الاولي والثانية في اماكن متفرقة بالجسم، ونقلهم إلي المستشفي الجامعي لتلقي العلاج.





ووجه الدكتور حسن درويش مدير مرفق الاسعاف، بالدفع بسيارات اسعاف لنقل المصابين الي المستشفي جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا بإصابة كلا من ادم هاني عبد الله 4 سنوات، شربات عبد العاطي عبد الحميد 24 عام، رشدي عبد الله محمود 35 عام، يوسف هاني عبد الله 5 سنوات، عماد عبد الله محمود 23 عام.



