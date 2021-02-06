حياة كريمة تفتح باب المشاركة الشبابية في المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري

اعلنت مؤسسة حياة كريمة في بيانا لها عن فتح باب التقدم للمشاركة في مختلف أنشطة المبادرة الرئاسية التي أنطلقت لتطوير قرى الريف المصري في 20 محافظة على مستوى ٥١ مركز في عدد ١٥٠٠ قرية.





و جاء نص البيان كالتالي *لأننا نؤمن بأهمية تضافر الجهود وتكامل الأدوار لتوفير حياة كريمة لأهلينا، "مؤسسة حياة كريمة" ترحب بكل المتطوعين من مختلف الأعمار والخبرات لتقديم الدعم والمساندة لآلاف الأسر في القرى الفقيرة من مختلف المحافظات.*





يمكنك الآن أن تشارك في العمل التطوعي في مؤسسة حياة كريمة في اللينك المرفق.





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https://www.hayakarima.com/api/register



