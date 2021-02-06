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حياة كريمة تفتح باب المشاركة الشبابية في المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري

السبت 06/فبراير/2021 - 10:34 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
اعلنت مؤسسة حياة كريمة في بيانا لها عن فتح باب التقدم للمشاركة في مختلف أنشطة المبادرة الرئاسية التي أنطلقت لتطوير قرى الريف المصري في 20 محافظة على مستوى ٥١ مركز في عدد ١٥٠٠ قرية.

و جاء نص البيان كالتالي *لأننا نؤمن بأهمية تضافر الجهود وتكامل الأدوار لتوفير حياة كريمة لأهلينا، "مؤسسة حياة كريمة" ترحب بكل المتطوعين من مختلف الأعمار والخبرات لتقديم الدعم والمساندة لآلاف الأسر في القرى الفقيرة من مختلف المحافظات.*

يمكنك الآن أن تشارك في العمل التطوعي في مؤسسة حياة كريمة في اللينك المرفق.

انضم الآن وكن جزءًا منّا  

https://www.hayakarima.com/api/register

وتحولت مبادرة حياة كريمة إلى مشروع قومي وإنجاز مأمول علي أرض مصر بخدمات تشمل تطوير البنية التحتية، وسكن كريم وتنمية اجتماعية وبناء الإنسان، وخدمات صحية، وخدمات تعليمية،  والتمكين الاقتصادي وهي المشروعات التى ستساعد على زيادة الدخل وتوفير فرص عمل للمواطنين بتلك القرى.
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