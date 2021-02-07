اعتقد الكثير من النساء الحوامل ان بذور السمسم لها فوائد صحية للحامل والبعض الاخر اعتقد انها تسبب الإجهاض، لذلك نكشف فى هذا المقال حقيقة هل بذور السمسم تسبب الإجهاض أم لا.

وفقا لما نشره موقع هيلثي ان هناك اعتقاد خاطئ شائع بأن بذور السمسم يمكن أن تسبب الإجهاض. تقول تارا جيدوس ، مستشارة التغذية لمجلة الأطفال الأمريكية في كتابها "طبخ الحمل والتغذية للدمى "

أن بعض الأطعمة تحتوي على حرارة يمكن أن تضر بالطفل. وتذكر أيضًا أنه لا يوجد علم يثبت هذا الادعاء ، ولا داعي لتجنب بذور السمسم. لذلك من الأفضل تناولها باعتدال أثناء الحمل.



العديد من النساء الحوامل في جميع أنحاء العالم يأكلن منتجات سمسم دون آثار سلبية ولا يوجد أي دليل علمي يشير إلى إجهاض الحمل، بل بالعكس هناك فوائد كبيرة لبذور السمك بالنسبة للحامل.