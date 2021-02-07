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محافظات

مياه الإسكندرية: ضعف وانقطاع المياه غرب المحافظة اليوم

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:01 ص
شركه المياه
شركه المياه
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أحمد بسيوني
أعلنت شركة مياة الشرب بالإسكندرية عن ضعف وانقطاع المياه من منطقة نادي الصيد حتي العجمي غرب المحافظة، وذلك نظراً للقيام بأعمال الإحلال والتجديد بخط  ٨٠٠مم الناقل للمياه بمحطة المنشية ١ وذلك بدءا من اليوم الأحد ٧ فبراير ٢٠٢١ في تمام الساعة العاشرة مساءاً وحتي صباح يوم الأثنين الموافق ٨ فبراير ٢٠٢١. 

وذكرت الشركة في بيان أن المياه ستعود للضغوط الطبيعية فور الانتهاء من عمليات الإحلال والتجديد. 

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وأهابت الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه في تلك الفترة.

وفي سياق منفصل، قرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية،  السبت، اخلاء 5 عقارات مجاورة للعقار المائل الكائن في ٣٦ شارع أبو الحسن بمنطقة كوم الشقافة كرموز، في نطاق حي غرب، وذلك بحضور المهندسة سحر شعبان رئيس الحى.
 وقال الشريف إن القرار جاء لحين التأكد من السلامة الإنشائية لتلك العقارات من قبل اللجنة المشكلة من كلية الهندسة حفاظا على سلامة المواطنين. 

وأشار إلى أن العقار مخالف وتم بناؤه بدون رخصة منذ ٢٠٠٩ وصادر له قرار إزالة حتي سطح الأرض.
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