مياه الإسكندرية: ضعف وانقطاع المياه غرب المحافظة اليوم



وذكرت الشركة في بيان أن المياه ستعود للضغوط الطبيعية فور الانتهاء من عمليات الإحلال والتجديد.

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وأهابت الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه في تلك الفترة.





وفي سياق منفصل، قرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، السبت، اخلاء 5 عقارات مجاورة للعقار المائل الكائن في ٣٦ شارع أبو الحسن بمنطقة كوم الشقافة كرموز، في نطاق حي غرب، وذلك بحضور المهندسة سحر شعبان رئيس الحى.

وقال الشريف إن القرار جاء لحين التأكد من السلامة الإنشائية لتلك العقارات من قبل اللجنة المشكلة من كلية الهندسة حفاظا على سلامة المواطنين.





وأشار إلى أن العقار مخالف وتم بناؤه بدون رخصة منذ ٢٠٠٩ وصادر له قرار إزالة حتي سطح الأرض.