الصين تنشر أول صور للمريخ من مركبتها الفضائية

أرسلت المركبة Tianwen-1 ول صورة عن كوكب المريخ، في الوقت الذي تستعد فيه البعثة الصينية للهبوط على الكوكب الأحمر في وقت لاحق من العام الحالي





بدأت المهمة في 23 يوليو 2020، ومن المتوقع أن تهبط المركبة في مايو من هذا العام، وفقًا لإدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA).

تم التقاط الصورة المذهلة بالأبيض والأسود عندما كانت المركبة Tianwen-1 على بعد 1.4 مليون ميل (2.2 مليون كيلومتر) من سطح المريخ ، وعلى الرغم من فشلها في التقاط المظهر الصدئ للعالم ، إلا أنها تلتقط التضاريس الفريدة في العالم.

منذ التقاط الصورة ، اقترب المسبار من كوكبنا المجاور ، وهو الآن على بعد حوالي 114 مليون ميل (184 مليون كيلومتر) من الأرض.