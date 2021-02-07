مدرب الإسماعيلي يدرس الاتحاد والزمالك بالفيديو

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة، البوسني دراجان يوفيتش، المدير الفني للفريق، عقد جلسة مع اللاعبين عقب مران الفريق اليوم الأحد إستعدادًا لمواجهة الإتحاد السكندري الخميس المقبل في الدوري.





ياتي ذلك لمتابعة مباراة الإتحاد السكندري والزمالك في المباراة التي تجمع بين الفريقين اليوم، لدراسة الثنائي بالفيديو، حيث من المقرر أن يلاقي الإسماعيلي الإتحاد، ثم الزمالك ضمن منافسات الجولة المحلية.









وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، معاقبة محمد الشامي بسبب تصريحاته الإعلامية الأخيرة، بمنعه من التدريبات الجماعية للفريق، بداية من أمس.



