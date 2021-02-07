مجربة ومضمونة.. أسرع حيل لنسف الكرش

هل تعانى من الوزن الزائد وجربت الكثير من الرجيمات دون جدوى يمكنك دون رجيم قاس التخلص من وزنك الزائد و نسف الكرش.

بأسرع رجيم لإنقاص الوزن فى ثلاثة أسابيع إليك خطة الرجيم يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.









الأسبوع الأول





الإفطار 6 صباحا





شريحة نستو لايت أو جبن قريش +3 ملاعق فول بالليمون+1توست سن



سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

ثمرة فاكهة



الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا



علبة تونة + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى

أو

3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة



\أو 2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة

بعد الغذاء ساعتين



كوب قرفة وجنزبيل بدون سكر أو مزيج الجريب فروت والليمون والقرفة ناك بعد الغذاء ب3 ساعات كوب قرفة وجنزبيل بدون سكر أو مزيج الجريب فروت والليمون والقرفة

يمكنك تناول أى من المشروبات التالية ..كوب من القرفة أو كوب من الجنزبيل او كوب من المريمارية يمكنك تناول أى من المشروبات التالية ..كوب من القرفة أو كوب من الجنزبيل او كوب من المريمارية

العشاء .. قبل النوم بساعة

كوب زبادى أو قطعة جبن قريش 100 جرام

أو

طبق شوفان + كوب لبن خالى الدسم كوب زبادى أو قطعة جبن قريش 100 جرام



الأسبوع الثاني



الإفطار من 7 إلى 10 صباحا..

قطعة جبن قريش+ربع رغيف سن

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

2 ثمرة فاكهة

2 ثمرة فاكهة

الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا





أو فيليه مشوي + شريحة بطاطس مشوية +طبق سلطة



2 قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز

أو 2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه + 3 ملاعق أرز أو 3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية + سلطة



سناك بعد الغذاء ساعتين



ثمرة فاكهة



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العشاء .. قبل النوم بساعتين



كوب زبادى بالليمون



أو بي أو بي ض ة مسلوقة +ثمرة فاكهة





يجب بجانب الرجيم التالى يمكنك إتباع مجموعه القواعد التالية لحرق أسرع للدهون





امضغ جيدًا ..فهى طريقة سهلة لفقدان الوزن والإصابة بالكرش.





استخدم أطباق أصغر

..

يمكن أن يساعدك على تناول كميات أقل فيمكن للأطباق الصغيرة أن تخدع عقلك وتجعلك تأكل أقل.



تناول الكثير من البروتين .. فهو يزيد الشعور بالامتلاء ويقلل من الجوع ويساعدك على تناول سعرات حرارية أقل



تخزين الأطعمة غير الصحية بعيدا .. في الأماكن التي يمكنك رؤيتها إلى زيادة الجوع





