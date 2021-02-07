المسابقات تحدد موعد مباراة العبور وبيراميدز فى كأس مصر

حددت إدارة المسابقات تحت إشراف محمد الشواربي عضو اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة موعد إقامة مباراة العبور وبيراميدز فى إطار منافسات دور الـ 32 بكأس مصر.





ومن المقرر أن يواجه فريق العبور بيراميدز يوم 17 فبراير الجارى فى دور 32 ببطولة كأس مصر في تمام الساعة 2.30 عصرًا على ملعب استاد بتروسبورت.





وأسفرت قرعة دور الـ 32 بكأس مصر عن المواجهات التالية:





الأهلى مع النصر

الزمالك مع حرس الحدود

إنبي مع الفائز من سيدي غازي ونبروة

سموحة مع دكرنس

بيراميدز مع العبور

وادى دجلة مع البنك الاهلي

الاتحاد مع النجوم

المقاولون مع بتروجيت

الإنتاج الحربي مع كوكاكولا

الاسماعيلي مع لافيينا

مصر المقاصة مع الفائز من بترول أسيوط وأشمون

سيراميكا كليوباترا مع غزل المحلة

أسوان مع سوهاج

الجونة مع كيما أسوان

المصرى مع المنصورة