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برلمان

نائبة: فوز أماني أبوزيد بمفوضية الطاقة بالاتحاد الأفريقي انتصار كبير للمرأة المصرية

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:43 ص
الدكتورة أمانى أبوزيد
الدكتورة "أمانى أبوزيد" مفوض الطاقة بالاتحاد الأفريقي
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فريدة محمد
تقدمت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب بالتهنئة للدكتورة أماني أبو زيد، بعد فوزها الكاسح بمنصب مفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة والمعلوماتية والسياحة (النقل الجوي والبحري والسكك الحديدية والطرق والطاقة والرقمنة والسياحة) فى انتخابات المجلس التنفيذى للاتحاد الافريقى لفترة ثانية لمدة 4 سنوات «2021 - 2024».

واعتبرت "إسماعيل" فى بيان لها أصدرته اليوم هذا الفوز الكبير الذى حققته الدكتورة أمانى أبو زيد بمثابة انتصار كبير للمرأة المصرية التى تعيش عصرها الذهبى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى صاحب الفضل الأول فى تولى المرأة المصرية لجميع المواقع القيادية داخل جميع مؤسسات الدولة المصرية ، معربة عن ثقتها الكبيرة فى استمرار الدكتورة أمانى ابو زيد فى تحقيق النجاحات داخل الاتحاد الأفريقى لصالح جميع دول القارة السمراء.

وكانت الدكتورة أماني أبو زيد قد حققت فوزا كبيرا علي منافسيها علي المنصب، حيث حصلت علي أصوات 50 دولة أفريقية من 55 دولة أعضاء في الاتحاد الأفريقي وهو الفوز الذي وصف بـ«الاكتساح»، وهو ما يؤكد علي النجاحات الكبيرة التي حققتها الدكتورة أماني أبو زيد خلال توليها منصب مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي في الفترة من 2017 - 2021  في كافة المشروعات التي من شأنها تحقيق التنمية في كافة الدول الأفريقية وتنفيذ أجندة 2063 .
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