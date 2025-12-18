قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

المكتب التجاري ينظم لقاءات وزير العمل مع مؤسسات التوظيف والتدريب بإيطاليا

المكتب التجاري المصري
المكتب التجاري المصري
ولاء عبد الكريم

في إطار جهود المكتب التجاري المصري بروما لتعزيز التعاون المصري الإيطالي في مجالات التوظيف والتدريب الفني والمهني، والترويج للشراكات بين مصر وإيطاليا في مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل، قام المكتب، برئاسة الوزير المفوض التجاري محمد و نائب رئيس المكتب السكرتير الثالث التجاري محمد وهبة، بالإعداد والترتيب والمشاركة في برنامج زيارة معالي وزير العمل محمد جبران إلى جمهورية إيطاليا، وذلك خلال تواجد في مدينة روما يوم 17 ديسمبر الجاري.

وقد تولّى المكتب التجاري بروما، بالتنسيق مع السفارة المصرية بروما والمكتب العمالي بميلانو ، ترتيب سلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى لمعالي الوزير مع عدد من كبرى شركات التوظيف، وأكاديميات التدريب الفني، والاتحادات المهنية الإيطالية، بهدف بحث سبل ربط منظومة التدريب المهني المصرية باحتياجات سوق العمل الإيطالي، وفتح مسارات منظمة وآمنة لتشغيل العمالة المصرية المدربة.

وشملت الاجتماعات لقاء مع شركة Orienta، إحدى أكبر وكالات التوظيف وإدارة الموارد البشرية في إيطاليا، حيث تم بحث آليات التعاون في استقدام العمالة المصرية المدربة، وتصميم برامج تدريبية مرتبطة بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل الإيطالي.

كما التقى الوزير بممثلي ITS Apulia Digital Academy، وهي مؤسسة تعليم تقني عالٍ متخصصة في المجالات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات، وتمت مناقشة فرص التعاون في إعداد كوادر تقنية مؤهلة للعمل في القطاعات التكنولوجية الحديثة.
وشملت اللقاءات أيضًا ITS Meccatronico Lazio Academy، المتخصصة في مجالات الميكاترونيك والأتمتة الصناعية، حيث جرى بحث إمكانية تنفيذ برامج تدريب مشتركة تركز على المهارات الصناعية المتقدمة المطلوبة في السوق الإيطالي.

وفي لقاء مع شركة De Lorenzo SPA، المتخصصة في تجهيز وتطوير معامل ومراكز التعليم والتدريب الفني، تم استعراض سبل التعاون في تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب التابعة لوزارة العمل المصرية، وتحديث المعامل والمناهج وفقًا للمعايير الدولية.

كما شملت الاجتماعات لقاءً مع أكاديمية ITS Udine وشركة Danieli & C. Officine Meccaniche Spa، إحدى كبرى الشركات العالمية في مجال صناعة وتكنولوجيا الحديد والصلب، حيث تم بحث فرص التدريب المتخصص للعمالة المصرية في القطاعات الصناعية الثقيلة، وربط التدريب بالتوظيف داخل الشركات الصناعية الكبرى.
واختُتمت اللقاءات باجتماع هام مع الاتحاد الوطني للحرفيين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة (CNA)، برئاسة داريو كوستانتيني، حيث تم بحث مشروع أوروبي تجريبي لتأهيل وتشغيل العمالة المصرية في مجالات الحرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وربط التدريب المهني بالتشغيل داخل السوق الإيطالي، مع التأكيد على التدريب اللغوي والثقافي والمهني قبل الالتحاق بسوق العمل.

وتؤكد هذه الزيارة، التي تولّى المكتب التجاري المصري بروما الإعداد والترتيب الكامل لاجتماعاتها، على الدور الحيوي الذي يقوم به المكتب في تعميق الشراكة المصرية-الإيطالية، ودعم جهود الدولة المصرية في توفير فرص عمل لائقة وآمنة للعمالة المصرية بالخارج، وتعزيز التعاون المؤسسي المستدام في مجالات التدريب والتشغيل ونقل الخبرات.

ويؤكد المكتب التجاري المصري بروما استمراره في القيام بدوره في دعم المصالح الاقتصادية المصرية، وتعزيز التعاون المؤسسي مع الجانب الإيطالي، وتهيئة الأرضية اللازمة لإنجاح المبادرات المشتركة في مجالات التدريب والتشغيل ونقل الخبرات.

وفي هذا الإطار، صرّح الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف – وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري – بأن هذه الزيارة واللقاءات التي نظمها المكتب التجاري المصري بروما للسيد الوزير تأتي في اطار  رؤية الدولة المتكاملة التي  تستهدف الربط بين منظومة التدريب والتأهيل داخل مصر بما يتماشى مع جهود جذب الاستثمارات الأجنبية ومتطلبات أسواق العمل الخارجية، بما يضمن توفير فرص تشغيل حقيقية ومستدامة للعمالة المصرية المدربة. وأكد د. الشريف أن التمثيل التجاري المصري يعمل بالتنسيق الكامل مع الوزارات والجهات المعنية على فتح مسارات منظمة وآمنة لتشغيل العمالة المصرية بالخارج، وتعزيز الشراكات مع كبرى مؤسسات التوظيف والتدريب الدولية، بما يسهم في نقل الخبرات ورفع كفاءة الكوادر البشرية المصرية، ودعم أهداف الدولة في تصدير العمالة الماهرة كأحد محاور تعزيز العلاقات الاقتصادية الخارجية.

تجاري دولة أهداف

