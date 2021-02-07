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اقتصاد

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات أول الأسبوع

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:04 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
سجلت البورصة المصرية أداء إيجابيا خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع وسط ارتفاع جماعي لمؤشراتها بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 11607 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 2416 نقطة.


وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 14195 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 4471 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 2434 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 3464 نقطة.
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