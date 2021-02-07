إفريقية البرلمان تهنئ أماني أبو زيد بفوزها بالمفوضية الأفريقية: مصر استعادت دورها المحوري داخل القارة

تقدم الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب بالتهنئة للدكتورة أماني أبو زيد بعد فوزها الكاسح بمنصب مفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة والمعلوماتية والسياحة " النقل الجوي والبحري والسكك الحديدية والطرق والطاقة والرقمنة والسياحة " فى انتخابات المجلس التنفيذى للاتحاد الافريقى لفترة ثانية لمدة 4 سنوات «2021 - 2024».





وقال "الجبلى" فى بيان له اليوم إن الفوز الكبير الذى حققته الدكتورة أمانى أبو زيد يؤكد الثقة الكبيرة التى تحظى بها مصر بقيادة الرئيس

عبد الفتاح السيسى لدى جميع دول القارة السمراء مؤكدًا ان مصر استعادت دورها المحورى والتاريخى داخل الساحة الافريقية.





وأعرب الدكتور شريف الجبلى عن ثقته فى مواصلة الدكتورة امانى أبو زيد نجاحها فى هذا المنصب الافريقى رفيع المستوى موجها التحية لجميع الدول الافريقية التى منحت ثقتها لمصر وإعادة انتخاب " أبو زيد " للمرة الثانية فى هذا الموقع.





وكانت الدكتورة أماني أبو زيد قد حققت فوزا كبيرا على منافسيها على المنصب، حيث حصلت على أصوات 50 دولة أفريقية من 55 دولة أعضاء في الاتحاد الأفريقي وهو الفوز الذي وصف بـ«الاكتساح»، وهو ما يؤكد علي النجاحات الكبيرة التي حققتها الدكتورة أماني أبو زيد خلال توليها منصب مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي في الفترة من 2017 - 2021 في كافة المشروعات التي من شأنها تحقيق التنمية في كافة الدول الأفريقية وتنفيذ أجندة 2063 .