ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

إفريقية البرلمان تهنئ أماني أبو زيد بفوزها بالمفوضية الأفريقية: مصر استعادت دورها المحوري داخل القارة

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:34 ص
الدكتورة أمانى أبوزيد
الدكتورة "أمانى أبوزيد" مفوض الطاقة بالاتحاد الأفريقي
Advertisements
فريدة محمد
تقدم الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب بالتهنئة للدكتورة أماني أبو زيد بعد فوزها الكاسح بمنصب مفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة والمعلوماتية والسياحة " النقل الجوي والبحري والسكك الحديدية والطرق والطاقة والرقمنة والسياحة " فى انتخابات المجلس التنفيذى للاتحاد الافريقى لفترة ثانية لمدة 4 سنوات «2021 - 2024».

وقال "الجبلى" فى بيان له اليوم إن الفوز الكبير الذى حققته الدكتورة أمانى أبو زيد يؤكد الثقة الكبيرة التى تحظى بها مصر بقيادة الرئيس 
عبد الفتاح السيسى لدى جميع دول القارة السمراء مؤكدًا ان مصر استعادت دورها المحورى والتاريخى داخل الساحة الافريقية.

وأعرب الدكتور شريف الجبلى عن ثقته فى مواصلة الدكتورة امانى أبو زيد نجاحها فى هذا المنصب الافريقى رفيع المستوى موجها التحية لجميع الدول الافريقية التى منحت ثقتها لمصر وإعادة انتخاب " أبو زيد " للمرة الثانية فى هذا الموقع.

وكانت الدكتورة أماني أبو زيد قد حققت فوزا كبيرا على منافسيها على المنصب، حيث حصلت على أصوات 50 دولة أفريقية من 55 دولة أعضاء في الاتحاد الأفريقي وهو الفوز الذي وصف بـ«الاكتساح»، وهو ما يؤكد علي النجاحات الكبيرة التي حققتها الدكتورة أماني أبو زيد خلال توليها منصب مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي في الفترة من 2017 - 2021  في كافة المشروعات التي من شأنها تحقيق التنمية في كافة الدول الأفريقية وتنفيذ أجندة 2063 .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الدولي لجمعيات التعليم الهندسي وعمداء الهندسة العالمي يختاران أماني أبو زيد قائدة أفريقية

وزير الكهرباء: نحن على استعداد تام لتبادل الخبرات مع أشقائنا الأفارقة

أفريقية البرلمان تعلن دعمها للمرشحة المصرية لمنصب مفوض الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الأفريقي

مندوب مصر بالاتحاد الأفريقي: المرشحة المصرية لمنصب مفوض الطاقة والبنية تحظى بتأييد واسع

مصر تكثف حملة دعم مرشحتنا لمنصب مفوض الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الإفريقي

مرشحة مصر لمفوضية الاتحاد الأفريقي: نستهدف تسريع الوصول إلى الطاقة

ترشيحاتنا

يتسبب في إتلافها .. طبيب يوضح خطأ شائعا نقوم به أثناء غسل الأسنان

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم

قمة نارية بين ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.. الليلة

شايف الطموح.. أحمد شوبير يهاجم رمضان صبحي

بعد قليل .. الحكم فى طعن مرتضى منصور على قرار حل مجلس إدارة الزمالك

جالاتا سراي لـ صدى البلد: تألق مصطفى محمد قد يدفعنا لشرائه قبل نهاية الموسم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. شاهد أجمل فساتين سامية الطرابلسي

مرسيدس وجيب وهيونداى وكيا في مزاد بجمارك السويس.. تفاصيل

أنيقة وجذابة.. 10 صور تكشف عن إطلالات عائشة بن أحمد في عيد ميلادها