ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

محظوظ .. ترامب قد ينجو من المحاكمة لسببٍ غريب

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:04 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
Advertisements
قسم الخارجي
قد ينجو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من جلسة المحاكمة المقررة له بعد أيام أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، وفق ماذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وقالت الصحيفة، إن ترامب قد ينجو بسبب أن المشرعين الأمريكيين قد يعلقون مساءلته يوم 12 فبراير، بسبب مصادفة ذلك اليوم لطقس يهودي.

وأضافت الصحيفة، إن الداعي للتأجيل قد يكون بسبب الأخذ في الاعتبار ليوم الشبات ، حيث إنه طقس يهودي في يوم السبت يخصص للراحة والعبادة، وهي الحجة التي ساقها محامي ترامب.

وذكرت الصحيفة، أن ديفيد شوين المحامي عن ترامب أبلغ قادة مجلس الشيوخ بأنه يهودي ملتزم بصرامة بالوصية بعدم العمل في يوم السبت، وبالتالي لن يكون قادرًا على المشاركة في أي إجراء يصادف بعد غروب الشمس يوم الجمعة أو في يوم السبت.

وأرسلت رسالة المحامي شوين إلى السيناتور تشاك شومر، الديمقراطي عن نيويورك وزعيم الأغلبية، وإلى السيناتور ميتش مكونيل، الجمهوري عن كنتاكي وزعيم الأقلية، وإلى السيناتور باتريك ج. ليهي، ديمقراطي من ولاية فيرمونت، الذي يترأس المحاكمة كرئيس مؤقت.

وجاء رد المتحدث باسم السيناتور شومر، جاستن جودمان، على الرسالة قائلا: "نحترم الطلب وبالطبع سنلبيه". 



Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

انتصرنا وانتهى الأمر.. شومر يعلن: الديمقراطيون اكتسحوا مجلس الشيوخ

سيناتور جمهوري بارز يطالب بمحاكمة ترامب

زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ: ترامب يستحق العزل

مجلس الشيوخ الأمريكي يقرر تأجيل محاكمة ترامب لمدة أسبوعين

زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ: محاكمة ترامب ستكون سريعة نسبيا

استعدادًا لمحاكمة ترامب .. نواب مجلس الشيوخ يؤدون اليمين كمحلفين

ترشيحاتنا

إحنا بطل إفريقيا .. تصريح قوى من الشناوى بشأن مواجهة الأهلي وبايرن ميونيخ

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة بسبب كسر مفاجئ في خط عمومي

ليبيا تنهي عقدًا من الفوضى.. رئيس المجلس الرئاسي يتسلم مهامه اليوم

وزير التعليم: انتظروا قراراتنا النهائية بشأن الامتحانات والترم الثاني الأحد القادم

بعد مقتل عريسها بـ7 رصاصات.. عروس أرملة في ليلة زفافها والقاتل مفاجأة | صور

الأسوأ قادم.. جائحة جديدة تفتك بالعالم أشد من كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. شاهد أجمل فساتين سامية الطرابلسي

مرسيدس وجيب وهيونداى وكيا في مزاد بجمارك السويس.. تفاصيل

أنيقة وجذابة.. 10 صور تكشف عن إطلالات عائشة بن أحمد في عيد ميلادها