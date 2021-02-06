الصلح خير..بايدن يغازل القادة الأفارقة.. وحقيقة تدخله لصالح مصر في سد النهضة

ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن برسالة إلى القادة الأفارقة الذين يجتمعون خلال أيام لحضور قمة الاتحاد الأفريقي عام2021 ، التي تستضيفها أديس أبابا، وفق ما ذكرت صحيفة فويس أوف أمريكا.





قال بايدن في خطاب عبر الفيديو، وهو أول خطاب له أمام منتدى دولي كرئيس للولايات المتحدة، "إن الولايات المتحدة مستعدة الآن لتكون شريكا في التضامن والدعم والاحترام المتبادل(مع افريقيا)".





في تصريحاته، حدد بايدن ما أسماه رؤية مشتركة لمستقبل أفضل مع تنامي التجارة والاستثمار الذي يعزز السلام والأمن بأفريقيا.





قال بايدن: "مستقبل ملتزم بالاستثمار في مؤسساتنا الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان لجميع الأشخاص والنساء والفتيات وأفراد المجتمع والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص من جميع الخلفيات العرقية والدينينة والتراثية".





مصر وسد النهضة

لكن هناك حالة أخرى من عدم اليقين تتمثل في دور الولايات المتحدة في ظل الإدارة الجديدة في التوسط في الخلافات بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير، حيث كان دور إدارة ترامب السابقة لصالح مصر والسودان، انطلاقًا من صحة الموقف المصري الذي يستند إلى الشرعية الدولية، وهو ما يفتقر إليه الموقف الإثيوبي العدائي اتجاه انجاز أي اتفاق يحفظ حقوق مصر والسودان.



لكن تقول الصحيفة إن الولايات المتحدة ربما ستدفع اثيوبيا أكثر على طريق المفاوضات لانجاز اتفاق يرضي الأطراف المستفيدة من مياه نهر النيل.

وتؤكد الصحيفة الأمريكية ما سبق وذكرته تقارير صحفية دولية، استطلعت آراء علماء السياسة الذين قالوا، إنهم متفائلون بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف يفكر في مسألة سد النهضة الإثيوبي الكبير بحكمة باستخدام دور مراقب لبلاده في المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وحول خطاب بايدن، فقد رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد بالرسالة وقال إن الاتحاد الأفريقي يتطلع إلى "إعادة الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة".









نغمة جديدة

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لصحيفة فويس أوف أمريكا VOA : "يريد الرئيس بايدن التأكيد على رغبة الولايات المتحدة في إعادة بناء شراكة قوية مع القارة، بالإضافة إلى أصحاب المصلحة الآخرين في الاتحاد الأفريقي" ، مضيفًا بأن الإدارة ملتزمة بـ"تنشيط العلاقات في جميع أنحاء أفريقيا انطلاقا من موقع الاحترام المتبادل والشراكة".





في يومه الأول في منصبه ، ألغى بايدن حظر إدارة ترامب على المسافرين من الدول ذات الأغلبية المسلمة والدول الأفريقية ، بما في ذلك ليبيا والصومال وإريتريا ونيجيريا والسودان وتنزانيا.





تمثل تحركات بايدن خروجًا مهمًا عن نهج الإدارة السابقة، التي شكلت إلى حد كبير سياستها تجاه إفريقيا في سياق المنافسة الأمريكية مع الصين أو كمسرح لمحاربة التطرف.





في يناير 2018 ، تعرض الرئيس السابق دونالد ترامب لانتقادات لاستخدامه مصطلح ازدرائي في وصف الدول الأفريقية.





قال مايكل شوركين ، خبير العلوم السياسية البارز المهتم بالشأن الإفريقي في مؤسسة RAND: "مجرد حقيقة أن بايدن فعل ذلك (خاطب الاتحاد الأفريقي) يغير اللهجة بما لا يقاس من الإدارة السابقة".





وأضاف شوركين إن بايدن في خطابه لم يذكر الصين أو التطرف العنيف.





وتابع : "من خلال التركيز على إفريقيا من أجل إفريقيا ، والأفارقة من أجل الأفارقة ، فهذا في الواقع طريق أكثر فعالية بكثير للتنافس مع الصينيين".





تعد الصين أكبر شريك تجاري للقارة، ولبكين تأثير هائل من خلال تمويلها لمشاريع البنية التحتية ودبلوماسية لقاح فيروس كورونا.

وظهرت تفاصيل قليلة حول سياسة بايدن تجاه إفريقيا، التي ستركز على القضايا الإنسانية.





يوم الخميس، تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وأعرب عن قلقه إزاء النزاع المسلح المستمر بين جبهة تحرير تيجراي الشعبية والقوات الداعمة للحكومة.





كما تدرس وزارة الخارجية اتخاذ إجراءات ضد الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني ، وهو حليف قوي للولايات المتحدة ، فاز مؤخرًا بولايته السادسة من خلال انتخابات دامية.





قال جود ديفيرمونت ، مدير برنامج إفريقيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "سنشهد إحياءً للتركيز على الديمقراطية والحكم ، وهو ما كان مفقودًا بشدة في ظل إدارة ترامب. بعض الحكومات الأفريقية لن تكون متحمسة لذلك".





العودة إلى التعددية





كما أشارت تصريحات بايدن إلى الاتحاد الأفريقي إلى عودة المشاركة متعددة الأطراف ، وهي رسالة أكدها في خطابه في وزارة الخارجية يوم الخميس ، وهو أول خطاب له في السياسة الخارجية منذ توليه منصبه.





وقال بايدن "أمريكا عادت والدبلوماسية عادت".





في خطابه أمام القمة ، قال بايدن إنه يريد العمل مع المؤسسات الإقليمية لهزيمة COVID-19 ، المرض الناجم عن فيروس كورونا ، ومحاربة تغير المناخ والانخراط في الدبلوماسية مع الاتحاد الأفريقي لمعالجة النزاعات في جميع أنحاء القارة.





انضمت الإدارة الأمريكية إلى مبادرة كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية، الآلية العالمية لضمان وصول البلدان ذات الدخل المنخفض إلى لقاح الفيروس في 21 يناير، وهو نفس اليوم الذي عادت فيه أمريكا إلى منظمة الصحة العالمية.







