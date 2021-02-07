ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

في سيناء.. شفاء 10 حالات من كورونا ووفاة حالة بالفيروس

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:55 م
تطهير المنشات
تطهير المنشات
Advertisements
احمد صالح

سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم، 10 حالات شفاء من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إنه تم تسجيل 10 حالات شفاء من فيروس كورونا المستجد، وحالة وفاه ،وصفر  إصابات جديدة بالفيروس.


وأشار شوكة، إلى أن إجمالى عدد حالات الإصابة بلغ 293 حالة، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 1608 حالات، وعدد الوفيات 96 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة في ديسمبر ٢٠١٩م، معلنا أنه تم حجز 4 حالات للعلاج في المستشفيات و57 حالة تحت العزل المنزلي بإشراف الأطباء والتمريض من مستشفيات العريش العام والشيخ زويد المركزي وبئر العبد المركزي النموذجي.


وقال إن الإدارات الصحية بمراكز المحافظة تتولي تنفيذ حملة لتطهير خزانات المياه الرئيسية بالمصالح الحكومية والمستشفيات و المدارس  في مختلف المراحل التعليمية، وكذلك خزانات المياه ذات السعات الكبيرة، وذلك بالتنسيق مع مجالس المدن ومديري الإدارات ورؤساء المصالح  بكل مركز.


وذلك من أجل التأكد من تنفيذ إجراءات التعقيم والتطهير وتوافر المستلزمات الوقائية، علاوة علي التشديد على ارتداء الكمامات واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي عند التعامل المباشر مع الجمهور للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.


وقال إن مديرية الصحة، انتهت من عملية  تطهير الخزان الجديد بكرم أبو نجيله " ارض الكارنتينة سابقا" بمدينة العريش محافظة شمال سيناء،  بالتعاون مع الشركة القابضة لأعمال مياه الشرب والشركة المنفذة قبل دخول المحطة الخدمة لضخ مياه الشرب إلى عدد  من المناطق في مدينة العريش.


وأضاف بأن فرقا من الإدارات الصحية، تتولي عملية  تطهير خزانات ومحطات المياه الرئيسية، وكذلك الخزانات في  المدارس على مستوي المحافظة، وإجراء التحاليل الكيميائية والبيولوجية للمياه للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية.


وقد كرمت مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء 5 من العاملين في مستشفى العريش العام، حيث تم تسليمهم شهادات التقدير، تقديرًا لجهودهم في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.


وأكد الدكتور أحمد منصور، مدير عام المستشفى، أنه تم تكريم كل من نائب مدير المستشفى ورئيس قسم الباطنة ومدير المعامل ومدير معمل الدرن ومسؤول التخطيط بالمستشفى، مضيفا أن التكريم تم بالتعاون مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتنمية بشمال سيناء، وبتوجيهات من الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء.


اقرأ أيضا:
الأهالي يستغيثون لخروج موقف الميكروباصات من شارعي 23 و26 يوليو بالعريش

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

صحة شمال سيناء تنتهى من تطهير خزان مياه العريش

شفاء 9 حالات من كورونا في سيناء

وفاة رئيس تمريض مركز حضرى السكاسكة بالعريش بـ كورونا

تماثل 8 حالات للشفاء في شمال سيناء ووفاة حالة جديدة بفيروس كورونا

تماثل حالتين للشفاء ووفاة حالتين بفيروس كورونا فى سيناء

تماثل 25 حالة للشفاء من كورونا في شمال سيناء

ترشيحاتنا

جرائم حرب.. البرلمان العربي عن إطلاق طائرة مفخخة باتجاه السعودية

سكب البنزين على الجثة لإخفاء معالمها.. اليوم أولى جلسات محاكمة عامل بناء لاتهامه بقتل طفلة و«هتك عرضها» بالغردقة

بإطلالة ساحرة .. ياسمين صبرى تخطف الأنظار أمام برج إيفل

بسبب كورونا.. قرار عاجل من السكك الحديدية السعودية لمسافريها

يتسبب في إتلافها .. طبيب يوضح خطأ شائعا نقوم به أثناء غسل الأسنان

ما بين المرض والعمر.. الموت مازال يخطف نجوم الفن في 2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. كيا سيراتو 2022 تظهر أثناء اختبارها

في عيد ميلاددها.. 15 صورة تبرز جمال وأناقة نادين نسيب نجيم

بعد تصدرها التريند.. شاهد أجمل فساتين سامية الطرابلسي