"حياة كريمة" بوزارة التخطيط: اعتمدنا على منظور الفقر متعدد الأبعاد لتحديد القرى الأكثر احتياجا | فيديو

قال الدكتور جميل حلمي، مسؤول مبادرة "حياة كريمة" بوزارة التخطيط، إن المبادرة اعتمدت على مؤشرات الفقر الصادرة عن مركز التعبئة والأحصاء، لتحديد أكثر القرى فقرا، وتقديم المساعدات لها.





وأضاف الدكتور جميل حلمي، عبر سكايب، لـ فضائية "دي إم سي"، أن المبادرة تتحرك وفق منظور الفقر متعدد الأبعاد، والذي تعتمد عليه الدول لتحديد القرى الأكثر احتياجا.





وأشار إلى أن المبادرة تعمل على 375 قرية متهالكة حاليا، يستفيد من المشروعات نحو 4.5 مليون مواطن مصري، باستثمارات كلية 20 مليار جنيه.





وأكد أن الدولة بدأت في التنمية بتلك القرى، ومستمرة فيها، ولن تنتهي؛ لضمان استفادة المواطنين من تلك المشروعات.





وأكمل: هناك 3700 تدخل مرصود بتلك القرى، يستفيد منها المواطن في كل المجالات، بالتعاون مع جميع الوزرات المعنية، وباشتراك مع كل مؤسسات الدولة.