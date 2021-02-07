الغرف التجارية: فرص للتعاون بين مصر وكازاخستان بمجالات الأدوية والزراعة والملابس

قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والإفريقية المهندس إبراهيم العربي إن هناك فرصا للتعاون المشترك بين الجانبين المصري والكازاخستاني، مشيرا إلى وجود فرص كبيرة لشركات الأدوية المصرية لزيادة صادراتها، حيث تعتبر كازاخستان بلدا مستوردا لجميع أنواع الأدوية، حيث بلغ جحم وارداتها نحو 156ر1 مليار دولار عام 2019.





جاء ذلك خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصري الكازاخستاني، الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، في الفترة من 5 إلى 7 فبراير الجاري، بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة 360 شركة.





وقال العربي إن هناك فرصا أيضا لتعاون الجانبين في المجال الزراعي، من خلال إقامة مزارع مشتركة بأنظمة الاستزراع الحديثة والتربية السمكية، كذلك يمكن تعظيم الفوائد من تبادل السلع الزراعية كالقمح والشعير والأعلاف والتفاح والمكسرات وبذور التفاح.





وأضاف أنه يمكن التعاون أيضا في مجال التربية الحيوانية والثروة السمكية؛ نظرا للخبرة الكبيرة التي تتمتع بها كازاخستان في مجال تربية الحيوانات؛ لوجود مساحات شاسعة من المراعي الخضراء، فيمكن عمل مشروعات مشتركة بين البلدين تقوم على التربية والذبح والتجهيز وتصدير اللحوم إلى مصر وكذلك صناعة الألبان.





وأوضح العربي أن الشركات المصرية لديها فرص قوية لتصدير منتجاتها للسوق الكازاخي في كل من قطاعات الملابس الجاهزة والأسمدة والماكينات والمعدات والسيارات والأجهزة الكهربائية.





وأشار إلى أن كازاخستان تنظر لمصر كونها بوابة لدخول إفريقيا بالتالي يمكن تنمية التعاون الثنائي إلى تعاون ثلاثي يحقق العائد الاقتصادي عن طريق تكامل المميزات النسبية المتعددة من خلال الإنتاج والتصنيع وغزو الأسواق الإقليمية والاستفادة من اتفاقيات التجارة المشتركة مع مختلف الدول.



