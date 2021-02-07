مركز تنمية المواهب: 2000 موهبة التحقت بالأوبرا قبل جائحة كورونا.. فيديو

قال الدكتور عبد الوهاب السيد، مدير مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا ، إن الدار يتميز بالدراسة الأكاديمية، وعدد الملتحقين به قبل جائحة كورونا تجاوز الـ 2000 موهبة.





وأشار الدكتور عبد الوهاب السيد، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية "دي إم سي"، إلى أن دار الأوبرا ملحق بها كورال خاص للأطفال ، من سن 6 إلى 13 سنة، لإكتشاف المواهب المبكرة.





ولفت إلى أن كورال الشباب لا يتطلب سن معين، وأن مركز تنمية المواهب أصبح على خريطة دار الأوبرا بالحفلات القومية ومسارح وزارة الثقافة.





وأشار إلى وجود خطة من وزارة الثقافة، لاستكشاف المواهب بالصعيد، والمناطق التي تبعد عن القاهرة الكبرى.





وأردف أن مركز تنمية المواهب يدعم الموسيقى الشرقي والغربي، وفروع البالية والكلاكيت وغيرها.