ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مركز تنمية المواهب: 2000 موهبة التحقت بالأوبرا قبل جائحة كورونا.. فيديو

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:22 م
دار الأوبرا المصرية
دار الأوبرا المصرية
Advertisements
نورهان رأفت
قال الدكتور عبد الوهاب السيد، مدير مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا ، إن الدار يتميز بالدراسة الأكاديمية، وعدد الملتحقين به قبل جائحة كورونا تجاوز الـ 2000 موهبة.

وأشار الدكتور عبد الوهاب السيد، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية "دي إم سي"، إلى أن دار الأوبرا ملحق بها كورال خاص للأطفال ، من سن 6 إلى 13 سنة، لإكتشاف المواهب المبكرة.

ولفت إلى أن كورال الشباب لا يتطلب سن معين، وأن مركز تنمية المواهب أصبح على خريطة دار الأوبرا بالحفلات القومية ومسارح وزارة الثقافة.

وأشار إلى وجود خطة من وزارة الثقافة، لاستكشاف المواهب بالصعيد، والمناطق التي تبعد عن القاهرة الكبرى.

وأردف أن مركز تنمية المواهب يدعم الموسيقى الشرقي والغربي، وفروع البالية والكلاكيت وغيرها.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إحنا البهجة.. احتفالية لـ وزارة الثقافة باليوم العالمى لذوى القدرات الخاصة

وزيرة الثقافة خلال تكريم مبدعي الترجمة: اللغة العربية حافظت على توحيد الأمة من المحيط إلى الخليج

وزيرة الثقافة: استمرار رسالة دمج ذوي القدرات في المجتمع من خلال مختلف ألوان الإبداع

"إحنا البهجة".. احتفالية وزارة الثقافة باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

ترشيحاتنا

بعد التشهير به| الحبس 6 أشهر وغرامة 15 ألف جنيه عقوبة سب وقذف رمضان صبحى

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

بمساعدة بناتها .. سيدة تخصصت في سرقة وقتل الرجال على مدار 6 سنوات

سكب البنزين على الجثة لإخفاء معالمها.. اليوم أولى جلسات محاكمة عامل بناء لاتهامه بقتل طفلة و«هتك عرضها» بالغردقة

هل تجب المضمضة إذا أكلت قبل الصلاة ؟ أمين الفتوى يرد

ليس تدخلاً حكومياً ومن حق الوزير.. ننشر أسباب رفض عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. كيا سيراتو 2022 تظهر أثناء اختبارها

في عيد ميلاددها.. 15 صورة تبرز جمال وأناقة نادين نسيب نجيم

بعد تصدرها التريند.. شاهد أجمل فساتين سامية الطرابلسي