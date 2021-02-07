نوعان لاختبارات الدراسات العليا بعلوم عين شمس.. وهذا موعد الامتحانات

أكد الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس ، أن إختبارات الدراسات العليا تبدأ بنهاية شهر سبتمبر المقبل في العام الحالي، وفقًا لقرارات المجلس الأعلي للجامعات ، لافتًا الي بداية إمتحانات الفرق الطلابية بالكلية 20 فبراير الحالي.





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وأوضح رجاء ، خلال تصريحاته لـ موقع صدى البلد ، أن إختبارات الدراسات العليا بالكلية تتمثل في شكلين وهما المقالي الذي يحتي علي كافة أنواع الأسئلة والأخر "البابل شيت " الذي يحتوي علي أسئلة الإختيار من المتعدد.

وأشار عميد الكلية، الي أنه يتم مناقشة رسائل الماجستير للرسائل التي قد حدد معادها من قبل قرار التأجيل داخل الحرم الجامعي وسط إجراءات إحترازية مشددة ضد إنتشار عدوي فيروس كورونا





يذكر أن الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس قال في تصريحات سابقة له ، إن الكلية مازالت تستخدم الكتب والمراجع الورقية إلى الآن، ولكن فى ظل أزمة كورونا تم رفع المقررات الدراسية عبر المنصات التعليمية تسهيلًا على الطلاب.





وصرح "رجاء" خلال تصريحاته لـ موقع صدى البلد، أن الجامعة تسعى لتطوير الكتب الورقية الى كتب إلكترونية كما حدث منذ بداية العام الدراسي مع الكليات كثيفة العدد الطلابى وفي انتظار تطبيقه بالكلية، لافتًا إلى أن ذلك النظام يتمثل فى تبديل الكتب بإسطوانة مدمجة بها كافة المقررات الدراسية التي يحتاجها الطلاب خلال العام الدراسي.

ولفت عميد الكلية، الى أن تلك الكتب الإلكترونية تحمي الطلاب من جشع المكتبات الخارجية، مؤكدًا أن الجامعة تسعي لمواكبة التكنولوجيا وتسهيل العملية الدراسية علي الطلاب.