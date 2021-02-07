توزيع 16 طن مواد غذائية وأساسية ضمن قافلة موسعة بحلايب والشلاتين

تطلق مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة حياة كريمة اليوم الأحد وتحت رعاية الوزيرة نيفين قباج وزيرة التضامن واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، قافلة موسعة لتقديم الخدمات الطبية والمساعدات الإنسانية لأهالي مدن حلايب والشلاتين وسكان الأودية بهذه المناطق ضمن مبادرة "حماية" لدعم المتضررين من فيروس كورونا في المحافظات الحدودية.





وأكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير أن القافلة الموسعة يتم تنظيمها بالشراكة بين صناع الخير للتنمية ومؤسسة حياة كريمة وتشمل تقديم خدمات طبية نوعية تستهدف الحد من العمى وعلاج الأنيميا والسكر للاطفال وبخاصة من هم في سن المدرسة وسوف تقوم القافلة بتوقيع الكشف الطبى على الأهالي في مجالات الباطنة والأطفال والجلدية بجانب أمراض العيون وإجراء تحاليل الأنيميا والسكر للأطفال في سن المدرسة وتقديم العلاج المطلوب وتشخيص الإحتياج لنظارات طبية وجراحات عيون تميهدًا لإجرائها قريبًا.



