إبراهيم العربى: إنشاء غرفة تجارية إفريقية كازاخية مشتركة

قال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية و اتحاد الغرف الإفريقية ، إن منتدى الأعمال المصري الكازاخي الذي نظمه الاتحاد واستمر على مدار ثلاثة أيام كان له نتائج ايجابية كبيرة على العلاقات الاقتصادية المشتركة.





وأشار إلى أنه تم الاتفاق على توقيع عدد من الاتفاقيات بين عدد من الجهات الرسمية من الجانبين، منها اتفاق التعاون بين الاتحاد العام للغرف الإفريقية للتجارة والصناعة والزراعة والغرفة الكازاخية الوطنية للتجارة الخارجية لإنشاء غرفة تجارية افريقية – كازاخية مشتركة ، واتفاق تعاون بين هيئة الاستثمار المصرية ، ونظيرتها الكازاخية لتتنمية وتيسير التجارة البينية.





كما تم الاتفاق على توقيع عدد من الاتفاقيات بين الشركات المصرية ونظيرتها الكازاخية، وإقامة مصنع أدوية مصري في مدينة آلماتا الكازاخية ، خلال اللقاء الذي عقد بين أحمد كيلاني رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكازاخي ، ورئيس هيئة الاستثمار الكازاجي لزيادة التعاون المشترك .





وأضاف خلال منتدى المصرى الكازاخى المشترك اليوم أن مصر عملت على المستويين العام والخاص لتهيئة المناخ لتنفيذ استراتيجية التعاون بين مصر وكازاخستان والتى تم الاتفاق عليها في جلسة الأعمال المشتركة بمدينة استانا الكازاخية والتى حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لتحقيق تكامل بين المميزات النسبية للدولتين لتنمية الصادرات السلعية والخدمية ، فعلى المستوى الحكومي قامت الحكومة المصرية قامت بتنفيذ حزمة من الاصلاحات الثورية على المستوى التشريعي والإجراءائي لتيسير مناخ أداء الأعمال ، كما قامت بتوفير عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية،وتنفيذ برنامج عادل لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية اللازمة، لتنفيذ المشروعات الكبرى في كافة المجالات ، كما وفرت آليات النقل متعدد الوسائط ،لربط الإنتاج المصري بالمؤانى الدولية المحورية ،كما نفذت شبكة طرف وسكك حديدة وجسور عابرة للقارات،لضمان سهولة وكفاءة وصول تلك المنتجات لأسواق العالم.





وعلى مستوى القطاع الخاص، فقد نجحت في مضاعفة الصادرات المصرية للأسواق الكازاخية خلال الأعوام الثلاث الماضية.









وأوضح أن المباحثات المشتركة التى تمت على مدى اليومين الماضيين ، كشفت عن فرص واعدة وغير محدودة للتعاون المشترك في العديد من القطاعات الواعدة يأتي على رأسها التكامل الصناعات الكيماوية لما تشتر به كازاخستان ، من إنتاج متنوع ، بالإضافة التي التعاون في مجال النقل والسكك الحديدية على وجه الخصوص نظرا لتطور منظومة السكك الحديدية في كازاخستان .









جدير بالذكر أن الاتحاد العام للغرف التجارية نظم الملتقى بالتعاون مع وزارات التجارة و الصناعة و الخارجية و التعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من الجانب المصري، ومع السفارة الكازاخية و لجنة الاستثمار التابعة لوزارة الخارجية في كازاخ والغرفة الوطنية لرجال الأعمال، وغيرها من الهيئات التجارية.