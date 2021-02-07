بالتنسيق مع جمعية الأورمان.. محافظ المنوفية: قروض حسنة ومعارض ملابس جديدة وتوزيع 1200 بطانية ودفاية

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، عن بدء توزيع 1200 بطانية ودفاية ضمن مبادرة "مصر الدفيانة" وذلك بالتنسيق مع جمعية الأورمان علي الأسر الفقيرة والأولي بالرعاية من الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة والأيتام ومحدوى الدخل علي مستوي قري ومدن المحافظة، وذلك في إطار حرص واهتمام محافظ المنوفية للنهوض بالأسر الفقيرة ورفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر استحقاقًا وتقديم الدعم والرعاية لأبناء المحافظة وتنفيذا لتعليمات القيادة السياسية بالأهتمام بالأسر الأشد أحتياجًا.





من جانبه أوضح المستشار سيد الشوربجى مدير جمعية الأورمان بالمنوفية أنه تم تنظيم 3 معارض للملابس الجديدة بقرية سنتريس بأشمون وطوخ طنبشا ببركة السبع والعراقية بالشهداء بإجمالى 4500 قطعة ملابس، إضافة إلي أنه منذ بدء شهر فبراير الحالي تم تسليم 10 أكشاك مواد غذائية للحالات الأكثر إستحقاقًا مزودة بالبضاعة وجهاز ديب فريزر وعداد كهرباء بإجمالي تكلفة 150 ألف جنيه.





وأضاف أنه تم تقديم 10 قروض حسنة بدون فوائد لتنمية المشروعات الصغيرة، بالإضافة الي تنظيم معرض أثاث منزلي بقرية العراقية بالشهداء وذلك لرفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر استحقاقا وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي لتحديد الحالات المستحقة والأولي بالرعاية بنطاق المحافظة وفق أبحاث ميدانية.





ووجه محافظ المنوفية مدير جمعية الأورمان بالمنوفية بتوزيع 120كجم من اللحوم المجمدة على نزلاء مؤسسة الرعاية الاجتماعية بمنوف ، يأتى هذا انطلاقا من المسئولية المجتمعية في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية .



