بسبب ضعف شبكة المحمول.. نواب يطالبون بتشديد الرقابة على شركات الاتصالات

طالب أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تشديد الرقابة علي شركات الإتصالات لاسيما و ضعف شبكة المحمول.





من جانبه، قال النائب هاني أباظة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن الجزء الرقابي على شركات الاتصالات غير موجود بالمرة، مضيفًا: "أن الشركات بتعمل في المواطن كل حاجة.. استحلوا فلوس المواطن".





وأكد البرلماني، على أهمية تشديد رقابة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع توفير مكتب بكل قري، قائلًا: اللي بيروح مكاتب البريد هما أصعب ناس، ومنهم اللي ماشيين علي كراسي لابد من وجود بدائل كسيارات جوالة، لصرف المعاشات للتخفيف عن أهالينا".





وتساءل "أباظة"، عن استراتيجية الوزارة للتواكب مع الجيل الخامس والسادس، متسائلاً: متي ننتهي من الرقمنة ولابد من تطوير شامل في سرعات الانترنت متي تنتهي شبكة الربط الإليكتروني.





وشدد "البرلماني"، علي ضرورة عودة كباين التليفونات في الشوارع بالعملات الفضية ، مشيرًا إلي أهمية الوصول بالخدمات الفاعلة للإتصالات إلي القري والنجوع بقوله : احنا بعاد شوية عن العالم المتحضر والمنتج النهائي اللي واصل للمواطن فيه فراغ بين المنتج والمواطن الخدمه لاتصل بشكل جيد، ونعاني في القري فقيره جدا خاصة ان منظومة التعليم تعتنمد علي التكنولوجيا تليفون البيت معدوم كله بيشتغل بالتليفونات الموبايل ولابد ان يكون الجهد محتاجينه يوصل للمواطن".





فيما اتهم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، شركات المحمول بـ"النصب" علي المواطنين علي حد وصفه، لاسيما مع الوقوع المتكرر للشبكات.





وقال وهدان، إن الطرق الجديدة تعاني من ضعف الشبكات، متسائلاً "أليس ذلك من اختصاص الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات".





وأشار وهدان إلي المخالفة الدستورية في عدم العدالة بين أبناء المدن والريف في سرعة الأنترنت وعدم انقطاعه.





من جانبه وجه النائب مجدي ملك، التحية لجهود الوزارة الفترة الماضية لكنه أكد انتظار الشعب المصري الكثير في ملف التحول الرقمي. وأشار في الوقت ذاته لضعف شبكات الانترنت في القري والنجوع، الأمر الذي ينعكس سلبًا علي العملية التعليمية.





فيما دعا النائب محمد العماري، إلي أهمية التوسع في الوحدات المتنقله للبريد بالقري والنحوع، فضلا عن الإسراع في تحويل الكابلات النحاسية إلي فايبر، لاسيما مع قرب الامتحانات، مطالبًا أيضا برحمة أصحاب المعاشات في مكاتب البريد.





بدروه، النائب أكد فتحى قنديل أهمية مراعاة تحسين شبكة الانترنت في القري والنجوع بقوله : جميع الطلبة من ابتدائى حتى الجامعة بيذاكروا وبيمتحنوا بالنت وهو ما يتطلب ان يكون النت متوافرا فى كل قرية.





ولفت قنديل، إلي تبرع الأهالي لبناء مكاتب البريد بالجهود الذاتية، إلا أنههم يواجهون المعوقات في انهاء الإجراءات ومنها توفير العماله، قائلًا : "بعد ذلك يقولوا لينا مفيش موظفين".